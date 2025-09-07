iPhone: l’ingresso di Samsung nella catena dei sensori fotografici rinviato di un anno

Apple da anni si affida quasi esclusivamente a Sony per i sensori fotografici degli iPhone, creando, però, di fatto, una sorta di monopolio poco conveniente per la stessa azienda di Cupertino. Per questo, introdurre Samsung nella catena di fornitura è visto come un passo strategico per diversificare le fonti e aumentare la concorrenza, con benefici sia in termini di prezzi che di innovazione. Tuttavia, secondo l'analista Ming-Chi Kuo, i piani subiranno un ritardo: la produzione su larga scala dei sensori firmati Samsung non partirà nel 2026, come inizialmente previsto, ma solo nel 2027.

La prima fornitura potrebbe arrivare su iPhone 18 Le prime indiscrezioni parlavano di una fornitura per la serie iPhone 18, con sensori da 48 MP basati su tecnologia a tre strati (3-stack CMOS), capaci di migliorare la resa in diversi scenari. Adesso, invece, le tempistiche slittano, e Kuo segnala che i sensori Samsung non verranno introdotti subito nei modelli di punta. Al contrario, debutteranno nelle varianti di fascia bassa e media, a partire da moduli ultra-grandangolari. Solo in seguito, dopo un periodo di test e ottimizzazione, potrebbero arrivare anche sugli iPhone di fascia alta. Nonostante il ritardo, l'interesse di Apple verso Samsung non sorprende. L'azienda coreana è già da tempo un fornitore affidabile per altri componenti fondamentali, come display OLED, memorie DRAM e chip NAND.