Crimson Moon annunciato allo State of Play

Durante lo State of Play di febbraio è stato annunciato Crimson Moon, un gioco d'azione dall'ambientazione gotica, in uscita nell'autunno del 2026.
In Crimson Moon incarnate un Nephilim: un feroce ibrido metà umano e metà angelo, forgiato per difendere l'umanità dall'inferno grazie a poteri soprannaturali, armi e devastanti abilità nel combattimento corpo a corpo.
Nel corso di brutali spedizioni (tutte giocabili più volte), vi farete strada massacrando orde di demoni, non morti, vampiri e abomini infernali vari, in combattimenti ispirati a quelli dei soulslike.
Che decidiate di intraprendere la vostra crociata da soli o di combattere in cooperativa con un amico, il vostro obiettivo sarà comunque quello di compiere la profezia che vi riguarda.