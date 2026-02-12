2

Control Resonant mette in mostra il proprio gameplay allo State of Play

Nel 2026 avremo modo di giocare a Control Resonant, il seguito dello sparatutto di Remedy Entertainment. Vediamone il trailer mostrato allo State of Play.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/02/2026
Dylan di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
Durante lo State of Play del 12 febbraio, Sony Interactive Entertainment ha messo in mostra Control Resonant, il gioco d'azione di Remedy Entertainment.

Vediamo il trailer ufficiale.

Il trailer di Control Resonant

Il creative director racconta che il video ci mostra una missione delle prime fasi di gioco. Noi siamo Dylan, il fratello della protagonista del primo gioco, che deve esplorare una deformata versione di New York. Dylan è in grado di usare un'arma mutaforma e di scatenare vari poteri, sia telecineteci che gravitazionali: possiamo infatti lanciarci in su una parete e camminarci sopra come se fosse il pavimento, fondamentalmente cambiando l'orientamento dell'ambientazione.

Il video mette in mostra varie scene di gameplay, che ci permettono di capire cosa aspettarci. L'impressione è che sarà un gioco denso di combattimenti intensi dove i riflessi saranno fondamentali, insieme all'uso delle capacità di Dylan.

Control Resonant non utilizza contenuti creati con l'IA generativa Control Resonant non utilizza contenuti creati con l'IA generativa

Diteci, cosa ne pensate di Control Resonant? Pare che Control Resonant sia il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment.

Segnalazione Errore
