Control Resonant è il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment: lo ha dichiarato lo studio finlandese in un nuovo post pubblicato sui social, in cui spiega che questo non è un "sequel prudente" bensì qualcosa di molto diverso.

"Volevamo metterci alla prova per realizzare il gioco più grande e ambizioso che abbiamo mai creato", ha scritto il team di sviluppo. "Questo non è un sequel prudente. Vogliamo spingerci oltre i limiti di ciò che sappiamo fare e crediamo che, dopo sette anni, sia quello che voi fan meritate."

Al comando di Dylan Faden, fratello di Jesse, in Control Resonant dovremo uscire dalle ampie sale della Oldest House per inseguire una minaccia interdimensionale che è riuscita a superare il confinamento del Federal Bureau of Control e sta invadendo Manhattan.

Pur non disponendo di una struttura open world, il gioco ci vedrà esplorare ampie zone dell'isola, scegliendo in autonomia come procedere all'interno di una campagna in cui dovremo affrontare i nostri nemici utilizzando una nuova arma mutaforma, l'Aberrant.