Classifica UK, EA Sports FC 26 è primo ma Mario Kart World insegue

La classifica UK vede ancora EA Sports FC 26 in prima posizione, ma Mario Kart World lo insegue da vicino, è in scia e si prepara al sorpasso non appena possibile. Clair Obscur: Expedition 33, terzo, ha guadagnato un posto.
A completare la top five troviamo Battlefield 6 e Leggende Pokémon: Z-A, entrambi in rimonta rispetto alla settimana precedente, mentre perde terreno Call of Duty: Black Ops 7, che scende dalla terza alla sesta posizione.
- EA SPORTS FC 26
- Mario Kart World
- Clair Obscur: Expedition 33
- Battlefield 6
- Leggende Pokémon: Z-A
- Call of Duty: Black Ops 7
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Dark Souls Trilogy
- Grand Theft Auto V
Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe, Dark Souls Trilogy e Grand Theft Auto V chiudono la classifica, ma a destare parecchio interesse è in particolare l'undicesimo posto di Animal Crossing: New Horizons, che guadagna sei posizioni.
L'aggiornamento per Nintendo Switch 2 è imminente
Il prodigioso recupero di Animal Crossing: New Horizons è legato all'imminente aggiornamento per Nintendo Switch 2, che sarà disponibile a partire dal 15 gennaio, in concomitanza con un corposo upgrade che andrà ad arricchire l'esperienza.
La Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons vanterà una risoluzione migliorata e la possibilità di usare la modalità mouse dei Joy-Con 2 per interagire con oggetti, come nella decorazione degli interni.
Verrà introdotto il supporto al microfono integrato, con un megafono per chiamare per nome gli abitanti e scoprire dove si trovano. Le funzioni online, ora più ampie, permetteranno la presenza di un massimo di dodici giocatori per sessione se tutti usano la nuova versione, con la GameChat che mostrerà il volto degli utenti tramite la fotocamera.