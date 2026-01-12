Classifica UK, EA Sports FC 26 è primo ma Mario Kart World insegue

La classifica UK vede ancora EA Sports FC 26 in prima posizione, ma Mario Kart World lo insegue da vicino, è in scia e si prepara al sorpasso non appena possibile. Clair Obscur: Expedition 33, terzo, ha guadagnato un posto.

A completare la top five troviamo Battlefield 6 e Leggende Pokémon: Z-A, entrambi in rimonta rispetto alla settimana precedente, mentre perde terreno Call of Duty: Black Ops 7, che scende dalla terza alla sesta posizione.

EA SPORTS FC 26 Mario Kart World Clair Obscur: Expedition 33 Battlefield 6 Leggende Pokémon: Z-A Call of Duty: Black Ops 7 Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Dark Souls Trilogy Grand Theft Auto V

Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe, Dark Souls Trilogy e Grand Theft Auto V chiudono la classifica, ma a destare parecchio interesse è in particolare l'undicesimo posto di Animal Crossing: New Horizons, che guadagna sei posizioni.