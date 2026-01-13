Resident Evil Showcase annunciato da Capcom: data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem

La presentazione sarà incentrata ovviamente su Resident Evil Requiem, nuovo capitolo principale della serie, praticamente il nono, in arrivo proprio il mese prossimo e dunque ormai decisamente vicino al lancio.

Capcom ha confermato un nuovo Resident Evil Showcase , con data e ora comunicate dalla compagnia sull'evento di presentazione che sarà probabilmente dedicato interamente a Resident Evil Requiem , il nuovo capitolo della serie.

Una presentazione di 12 minuti sul nuovo capitolo

Il nuovo Resident Evil Showcase durerà 12 minuti, si legge nella comunicazione di Capcom, e conterrà nuovi frammenti di gameplay e notizie su Resident Evil Requiem, in attesa dell'uscita del gioco che è stata fissata per il 27 febbraio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Nel breve teaser trailer vediamo un piccolo montaggio di alcune scene del gioco che mostrano la protagonista Grace Ashcroft alle prese con una pistola e varie minacce, oltre a una veloce apparizione di Leon in combattimento, con tanto di scontro fra coltello e motosega.

Ne sapremo di più il 15 gennaio sera, dunque, con quella che potrebbe essere l'ultima presentazione ufficiale di Resident Evil Requiem prima del lancio, considerando che siamo ormai davvero vicini, al di là di probabili trailer promozionali ulteriori.

Qualche giorno fa abbiamo visto un trailer di Resident Evil Requiem incentrato sull'uso del Path Tracing nel gioco in nuove aree urbane, mentre la presenza di Leon nel gioco era stata confermata con il trailer di gameplay ai The Game Awards.