ARC Raiders ha superato un nuovo traguardo di vendite e ringrazia i giocatori con un bonus

A questo punto, a due mesi mezzi dal lancio, ARC Raiders ha superato i 12,4 milioni di giocatori ed è probabilmente destinato a far segnare ulteriori risultati positivi nel prossimo periodo, considerando la fervente attività online.

È un gioco caratterizzato da numeri davvero notevoli : a gennaio ha raggiunto un picco di giocatori connessi contemporaneamente online su Steam di 960.000 e ha superato i primi 4 milioni di copie vendute nel giro di due settimane dal lancio, ma da lì ha proseguito una notevole corsa che si protrae ancora.

Il piccone d'oro

Come ricompensa e ringraziamento per i giocatori, che sono accorsi così numerosi nel mondo di gioco fin dal lancio, Embark Studios ha deciso di distribuire un piccone d'oro come oggetto celebrativo gratuito legato a questa particolare occasione.

Il messaggio celebrativo di ARC Raiders con la Gilded Pickaxe

"Il raggiungimento dei 12 milioni di download è un traguardo che dobbiamo interamente ai giocatori", ha dichiarato il produttore esecutivo Aleksander Grondal in un comunicato stampa, in questa occasione.

"La community di Raiders ha contribuito a plasmare questo gioco sin dall'inizio, e la sua passione, i suoi feedback e la sua ingegnosità continuano a guidare il modo in cui costruiamo, supportiamo e facciamo crescere questo mondo nel lungo periodo".

Per celebrare questa sinergia tra giocatori e team, è possibile ottenere la "Gilded Pickaxe" che ricorda questo nuovo traguardo raggiunto dallo sparatutto in terza persona PvPvE ad ambientazione post-apocalittica, uno strumento che risulterà sia utile che alquanto elegante.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, la prima spedizione di ARC Raiders ha portato 1 milione di giocatori a ripartire da zero, spingendo il team a continuare a supportare questa iniziativa che si ripresenterà a intervalli regolari, mentre lo studio ha promesso grandi cambiamenti per combattere i cheater, dopo le recenti polemiche sui problemi rampanti sotto questo aspetto.