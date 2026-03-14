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Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia stanno vivendo una seconda giovinezza su Switch: dominano la classifica eShop

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia conquistano la vetta dell'eShop per la terza settimana, spinti dal rilancio su Switch, mentre i saldi MAR10 Day muovono la classifica senza scalzarli dalla vetta.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/03/2026
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

L'operazione nostalgia avviata con il rilancio di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia su Nintendo Switch continua a rivelarsi un successo: i due classici per Game Boy Advance del 2004 restano saldamente in vetta alla classifica dell'eShop per la terza settimana consecutiva.

Neppure i (pochi) sconti lanciati da Nintendo per il MAR10 Day sono riusciti a scalzarli dalle prime posizioni, pur avendo dato una spinta significativa alle vendite di Super Mario Party Jamboree e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ora rispettivamente terzo e quarto in classifica, davanti a Leggende Pokémon: Z-A, sceso al quinto posto.

Una sola novità nella top 20

C'è spazio anche per una nuova entrata: MLB The Show 26 debutta al sesto e al tredicesimo posto con la Deluxe e l'edizione standard, complice la grande popolarità del baseball sia negli Stati Uniti sia in Giappone. Per il resto, la top 20 rimane come sempre dominata da esclusive Nintendo, tra titoli recenti e classici intramontabili.

Classifica generale

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokemon Verde Foglia
  3. Super Mario Party Jamboree
  4. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  5. Leggende Pokémon: Z-A
  6. MLB The Show 26 Digital Deluxe Edition
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition
  11. Animal Crossing: New Horizons
  12. Minecraft
  13. MLB The Show 26
  14. Luigi's Mansion 3
  15. Donkey Kong Country Returns HD
  16. Pokemon Legends: Arceus
  17. Nintendo Switch Sports
  18. Super Mario Maker 2
  19. Super Mario Bros. Wonder
  20. Super Mario RPG
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Classifica per i giochi acquistabili solo in formato digitale

  1. Pokemon Rosso Fuoco
  2. Pokemon Verde Foglia
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Stardew Valley
  5. Super Mario Galaxy
  6. Disney Dreamlight Valley
  7. Wobbly Life
  8. Poppy Playtime: Chapter 4
  9. The Oregon Trail
  10. Hades 2
  11. Ori and the Blind Forest
  12. Poppy Playtime: Chapter 3
  13. Hollow Knight: Silksong
  14. Tiny Bookshop
  15. Hollow Knight
  16. Poppy Playtime: Chapter 2
  17. Date Everything
  18. Japanese Rural Life Simulator
  19. Caves of Qud
  20. Grounded
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