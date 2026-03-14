Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia stanno vivendo una seconda giovinezza su Switch: dominano la classifica eShop

Una sola novità nella top 20

C'è spazio anche per una nuova entrata: MLB The Show 26 debutta al sesto e al tredicesimo posto con la Deluxe e l'edizione standard, complice la grande popolarità del baseball sia negli Stati Uniti sia in Giappone. Per il resto, la top 20 rimane come sempre dominata da esclusive Nintendo, tra titoli recenti e classici intramontabili.

Classifica generale

Pokemon Rosso Fuoco Pokemon Verde Foglia Super Mario Party Jamboree Super Mario 3D World + Bowser's Fury Leggende Pokémon: Z-A MLB The Show 26 Digital Deluxe Edition Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Mario Kart 8 Deluxe Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition Animal Crossing: New Horizons Minecraft MLB The Show 26 Luigi's Mansion 3 Donkey Kong Country Returns HD Pokemon Legends: Arceus Nintendo Switch Sports Super Mario Maker 2 Super Mario Bros. Wonder Super Mario RPG

Classifica per i giochi acquistabili solo in formato digitale