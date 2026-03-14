Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia stanno vivendo una seconda giovinezza su Switch: dominano la classifica eShop

L'operazione nostalgia avviata con il rilancio di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia su Nintendo Switch continua a rivelarsi un successo: i due classici per Game Boy Advance del 2004 restano saldamente in vetta alla classifica dell'eShop per la terza settimana consecutiva.
Neppure i (pochi) sconti lanciati da Nintendo per il MAR10 Day sono riusciti a scalzarli dalle prime posizioni, pur avendo dato una spinta significativa alle vendite di Super Mario Party Jamboree e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ora rispettivamente terzo e quarto in classifica, davanti a Leggende Pokémon: Z-A, sceso al quinto posto.
Una sola novità nella top 20
C'è spazio anche per una nuova entrata: MLB The Show 26 debutta al sesto e al tredicesimo posto con la Deluxe e l'edizione standard, complice la grande popolarità del baseball sia negli Stati Uniti sia in Giappone. Per il resto, la top 20 rimane come sempre dominata da esclusive Nintendo, tra titoli recenti e classici intramontabili.
Classifica generale
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Super Mario Party Jamboree
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Leggende Pokémon: Z-A
- MLB The Show 26 Digital Deluxe Edition
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- MLB The Show 26
- Luigi's Mansion 3
- Donkey Kong Country Returns HD
- Pokemon Legends: Arceus
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Maker 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario RPG
Classifica per i giochi acquistabili solo in formato digitale
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy
- Disney Dreamlight Valley
- Wobbly Life
- Poppy Playtime: Chapter 4
- The Oregon Trail
- Hades 2
- Ori and the Blind Forest
- Poppy Playtime: Chapter 3
- Hollow Knight: Silksong
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight
- Poppy Playtime: Chapter 2
- Date Everything
- Japanese Rural Life Simulator
- Caves of Qud
- Grounded