Forza Horizon 6 riconquista la classifica Steam, Gothic 1 Remake è secondo

Forza Horizon 6 ha riconquistato la classifica Steam: dopo una breve parentesi alle spalle di 007 First Light, ora quarto, il gioco di guida di Playground Games ha ripreso la vetta della top 10, a conferma degli eccellenti numeri che continua a macinare di settimana in settimana.
Al secondo posto troviamo il debutto di Gothic 1 Remake, che è partito forte sulla piattaforma digitale Valve e ha portato a casa finora recensioni piuttosto positive, mentre a completare il podio c'è il ritorno di Path of Exile 2.
- Forza Horizon 6
- Gothic 1 Remake
- Path of Exile 2
- 007 First Light
- Steam Deck
- Paralives
- Subnautica 2
- Resident Evil 4
- Resident Evil Requiem
- EA Sports FC 26
La seconda metà della classifica Steam vede la presenza del fenomeno Paralives e naturalmente di Subnautica 2, che continua a vendere tantissimo, con Resident Evil 4, Resident Evil Requiem ed EA Sports FC 26 a chiudere la top 10.
Forza Horizon 6 va alla grande
Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, Subnautica 2 potrebbe aver venduto il doppio di Forza Horizon 6 su Steam a maggio, ma il gioco di guida prodotto da Microsoft ha incassato molto di più per via del prezzo maggiore e sembra avere delle basi davvero solide.
Al punto che l'analista Rhys Elliott è convinto che, da qui alla fine del 2026, Forza Horizon 6 riuscirà a imporsi come il titolo con gli incassi più alti dell'anno.
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