Forza Horizon 6 riconquista la classifica Steam, Gothic 1 Remake è secondo

Forza Horizon 6 ha riconquistato la classifica Steam: dopo una breve parentesi alle spalle di 007 First Light, ora quarto, il gioco di guida di Playground Games ha ripreso la vetta della top 10, a conferma degli eccellenti numeri che continua a macinare di settimana in settimana.

Al secondo posto troviamo il debutto di Gothic 1 Remake, che è partito forte sulla piattaforma digitale Valve e ha portato a casa finora recensioni piuttosto positive, mentre a completare il podio c'è il ritorno di Path of Exile 2.

Forza Horizon 6 Gothic 1 Remake Path of Exile 2 007 First Light Steam Deck Paralives Subnautica 2 Resident Evil 4 Resident Evil Requiem EA Sports FC 26

La seconda metà della classifica Steam vede la presenza del fenomeno Paralives e naturalmente di Subnautica 2, che continua a vendere tantissimo, con Resident Evil 4, Resident Evil Requiem ed EA Sports FC 26 a chiudere la top 10.