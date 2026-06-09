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Forza Horizon 6 riconquista la classifica Steam, Gothic 1 Remake è secondo

Forza Horizon 6 ha riconquistato la vetta della classifica Steam, seguito dal debutto di Gothic 1 Remake in seconda posizione e dal ritorno di Path of Exile 2 a completare il podio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/06/2026
Una delle vetture di Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 ha riconquistato la classifica Steam: dopo una breve parentesi alle spalle di 007 First Light, ora quarto, il gioco di guida di Playground Games ha ripreso la vetta della top 10, a conferma degli eccellenti numeri che continua a macinare di settimana in settimana.

Al secondo posto troviamo il debutto di Gothic 1 Remake, che è partito forte sulla piattaforma digitale Valve e ha portato a casa finora recensioni piuttosto positive, mentre a completare il podio c'è il ritorno di Path of Exile 2.

  1. Forza Horizon 6
  2. Gothic 1 Remake
  3. Path of Exile 2
  4. 007 First Light
  5. Steam Deck
  6. Paralives
  7. Subnautica 2
  8. Resident Evil 4
  9. Resident Evil Requiem
  10. EA Sports FC 26
Gothic 1 Remake parte benissimo su Steam e le prime recensioni sono mediamente positive Gothic 1 Remake parte benissimo su Steam e le prime recensioni sono mediamente positive

La seconda metà della classifica Steam vede la presenza del fenomeno Paralives e naturalmente di Subnautica 2, che continua a vendere tantissimo, con Resident Evil 4, Resident Evil Requiem ed EA Sports FC 26 a chiudere la top 10.

Forza Horizon 6 va alla grande

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, Subnautica 2 potrebbe aver venduto il doppio di Forza Horizon 6 su Steam a maggio, ma il gioco di guida prodotto da Microsoft ha incassato molto di più per via del prezzo maggiore e sembra avere delle basi davvero solide.

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Al punto che l'analista Rhys Elliott è convinto che, da qui alla fine del 2026, Forza Horizon 6 riuscirà a imporsi come il titolo con gli incassi più alti dell'anno.

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