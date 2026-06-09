Google AI Plus cala di prezzo: Gemini più potente e più spazio a meno di 5€

Google amplia l'offerta dei propri servizi basati su intelligenza artificiale con una revisione del piano AI Plus disponibile anche in Italia. La novità più evidente riguarda il prezzo: l'abbonamento mensile passa da 7,99 euro a 4,99 euro, mentre il piano annuale viene proposto a 49,99 euro, cifra che consente un risparmio rispetto al rinnovo mese per mese.

La modifica non si limita al costo. Google ha infatti deciso di aumentare anche lo spazio di archiviazione incluso, che sale da 200GB a 400GB per Gmail, Drive e Google Foto. Si tratta di un aggiornamento che punta a rendere il piano più competitivo in una fase in cui le piattaforme IA stanno diventando parte integrante degli strumenti di produttività quotidiana.