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Google AI Plus cala di prezzo: Gemini più potente e più spazio a meno di 5€

Google riduce il prezzo di AI Plus in Italia e raddoppia lo spazio cloud incluso: più accesso a Gemini e agli strumenti basati su IA.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   09/06/2026
Google Gemini

Google amplia l'offerta dei propri servizi basati su intelligenza artificiale con una revisione del piano AI Plus disponibile anche in Italia. La novità più evidente riguarda il prezzo: l'abbonamento mensile passa da 7,99 euro a 4,99 euro, mentre il piano annuale viene proposto a 49,99 euro, cifra che consente un risparmio rispetto al rinnovo mese per mese.

La modifica non si limita al costo. Google ha infatti deciso di aumentare anche lo spazio di archiviazione incluso, che sale da 200GB a 400GB per Gmail, Drive e Google Foto. Si tratta di un aggiornamento che punta a rendere il piano più competitivo in una fase in cui le piattaforme IA stanno diventando parte integrante degli strumenti di produttività quotidiana.

Google AI Plus amplia le funzioni IA incluse nell’abbonamento

Con il nuovo listino, Google AI Plus integra diverse funzionalità che fino a poco tempo fa erano riservate ai piani superiori. Gli utenti possono accedere in modo più esteso a Gemini 3.1 Pro e agli strumenti Deep Research, oltre alle funzioni IA integrate nelle applicazioni Google.

Il nuovo piano da 4,99€
Il nuovo piano da 4,99€

Tra queste rientrano gli strumenti di scrittura assistita in Gmail, le capacità di generazione di immagini, musica e video attraverso Gemini e la Ricerca Google, oltre alle funzioni avanzate disponibili in NotebookLM. Google sottolinea anche la presenza di limiti di utilizzo più elevati per Gemini rispetto agli account gratuiti, con soglie che risultano circa doppie.

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L'aggiornamento riguarda anche la condivisione familiare. Il piano AI Plus continua infatti a permettere l'accesso fino a cinque persone tramite il gruppo Famiglia, caratteristica che può incidere sul costo effettivo per singolo utente.

La revisione del prezzo rende il servizio sensibilmente più vicino alla fascia consumer rispetto al piano AI Pro, che rimane disponibile a 21,99 euro al mese oppure 219,99 euro l'anno. Attualmente Google propone anche una promozione temporanea da 10,99 euro al mese per i primi due mesi del piano superiore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Secondo quanto spiegato da Vikas Kansal attraverso X, l'espansione dello spazio di archiviazione verrà distribuita gradualmente nei prossimi giorni. Le nuove tariffe, invece, saranno applicate a partire dal primo rinnovo utile degli abbonamenti attivi.

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