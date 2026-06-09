Gli MMO stanno "stagnando" e Guild Wars 3 vuole offrire qualcosa di davvero nuovo

Le parole degli autori di Guild Wars 3

"Riteniamo che in questo momento il genere di cui facciamo parte, il genere MMO - e lo abbiamo sentito costantemente anche da tutti voi - vi sembri pronto per qualcosa di nuovo, che sia stagnante, che tutti noi abbiamo giocato quasi agli stessi giochi per oltre un decennio", ha detto Johanson. "E penso che sia proprio qui che ArenaNet dà il meglio di sé, quando sfidiamo noi stessi e diciamo: 'Andiamo a risolvere i problemi e a innovare'."

"Ed è rischioso. È una cosa impegnativa da fare. Potremmo inciampare e cadere con la faccia a terra cercando di inventare nuove idee per poi modellarvi attorno il nostro gioco. Ma non penso che i generi videoludici vadano avanti a meno che le persone non siano disposte a farlo. E quindi andremo avanti senza paura e proveremo un sacco di nuove idee. E speriamo davvero che la gente le ami; lo scopriremo nei prossimi due anni."

"Devi pensare a domande del genere fondamentalmente fin dall'inizio, mentre costruisci il tuo gioco", ha detto Johanson. "E penso che abbiamo una lunghissima storia ad ArenaNet. Di nuovo, quando si comincia risolvendo i problemi dei giocatori e creando giochi mettendo i giocatori al primo posto, ci si ritrova a doversi porre molte domande. Come facciamo a creare un gioco a cui i giocatori possano giocare tanto o poco quanto vogliono?".

"Penso che ci siano molte sfide nello spazio degli MMO in questo momento, dove c'è una percezione da parte dei giocatori - e sono sicuro che molti di voi l'abbiano provato - del tipo: ehi, qualcuno prova a dirti di andare a giocare a questo prossimo grande MMO e la tua prima reazione è: 'Non ho tempo'. È come un secondo lavoro, e devi fondamentalmente rinunciare a un pezzo della tua vita per impegnarti con molti MMO."

"E penso che risolvere tale percezione sia qualcosa su cui abbiamo sempre voluto lavorare ad ArenaNet. Abbiamo iniziato senza canoni di abbonamento. Il nostro concetto di progressione orizzontale, per cui puoi giocare al nostro gioco per un po', fare una pausa, andare a giocare ad altri giochi. Va bene così. Non abbiamo nulla che vi tenga in ostaggio per continuare a giocare. E poi tornate quando vedete qualcosa di bello a cui volete giocare di nuovo. Tutta questa ispirazione e questo concetto vengono applicati anche a Guild Wars 3."

"Penso che sia nata una versione moderna dell'abbonamento che abbiamo visto evolversi negli ultimi anni e anche da più tempo, nei battle pass e nei battle pass a pagamento, dove si tratta fondamentalmente di una sorta di abbonamento nascosto e confezionato con altre cose intorno", ha continuato Johanson. "Ci siamo sfidati a porci la stessa domanda: possiamo creare un gioco come questo che non abbia un canone di abbonamento e che non abbia nemmeno un costo per il battle pass nascosto all'interno? Perché pensiamo che i giocatori si siano stufati anche di quelli."

"Quindi questo sarà un gioco che si potrà comprare. Ci si potrà giocare tanto o poco quanto si vuole. Rispetteremo il tempo dei nostri giocatori. E se lo adoreranno, avremo altre cose che potranno acquistare da noi in futuro. Ma non terremo in ostaggio il loro tempo e vogliamo che siano in grado di andare a giocare ad altri giochi."

In attesa del terzo capitolo, potete giocare anche a Guild Wars Reforged.