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Guild Wars 3 annunciato con un trailer per PC e PS5, la beta inizierà il prossimo anno

Guild Wars 3 è stato annunciato a sorpresa durante il Summer Game Fest con un trailer dedicato. ArenaNet conferma lo sviluppo per PC e PS5 e una beta prevista per l'autunno del 2027.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/06/2026
Uno scatto dal trailer di Guild Wars 3

Tra le sorprese più inattese del Summer Game Fest di quest'anno c'è stato l'annuncio di Guild Wars 3 da parte di ArenaNet, che presenta il progetto come "la prossima evoluzione del genere MMO".

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e PS5. Sebbene non sia stata comunicata una finestra di lancio, lo studio ha confermato che una beta pubblica prenderà il via nell'autunno del 2027. Qui sotto potete vedere il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

L'evoluzione del genere MMO?

ArenaNet ha promesso di condividere maggiori informazioni nei prossimi mesi, man mano che lo sviluppo entrerà nelle sue fasi più avanzate. Per ora, Guild Wars 3 si presenta come un progetto ambizioso, deciso a rilanciare la serie con una nuova visione del genere MMO.

Di certo la curiosità dei fan sarà alle stelle, anche se non sarà semplice raccogliere l'eredità di Guild Wars 2, lanciato nel lontano 2012 e ancora oggi sorprendentemente popolato, ma almeno sulla carta l'ambizione non manca.

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