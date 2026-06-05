Guild Wars 3 annunciato con un trailer per PC e PS5, la beta inizierà il prossimo anno

Tra le sorprese più inattese del Summer Game Fest di quest'anno c'è stato l'annuncio di Guild Wars 3 da parte di ArenaNet, che presenta il progetto come "la prossima evoluzione del genere MMO".

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e PS5. Sebbene non sia stata comunicata una finestra di lancio, lo studio ha confermato che una beta pubblica prenderà il via nell'autunno del 2027. Qui sotto potete vedere il trailer che ha accompagnato l'annuncio.