RuneScape: Dragonwilds svela la data di uscita al Summer Game Fest 2026

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione RuneScape: Dragonwilds, il nuovo gioco d'azione cooperativo già disponibile in accesso anticipato per PC e in arrivo anche su console.
Vediamo il trailer di RuneScape: Dragonwilds.
Il trailer di RuneScape: Dragonwilds
Il trailer ci permette di vedere una lunga lista di ambientazioni e nemici che prendono ispirazione da varie regioni del mondo, con un taglio perlopiù medievale (ma non solo europeo, come possiamo vedere anche dalle ambientazioni arabe).
La data di uscita della versione 1.0 è il 15 settembre 2026, sia su PC che su console. Diteci, cosa ne pensate del trailer? Vi interessa oppure per questa fine estate opterete per altri titoli?
Ricordiamo anche che RuneScape: Dragonwilds sarà disponibile al lancio su PlayStation Plus Extra e Premium.
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