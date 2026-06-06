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RuneScape: Dragonwilds svela la data di uscita al Summer Game Fest 2026

In occasione del Summer Game Fest 2026, Geoff Keighley ha mostrato al mondo il trailer di RuneScape Dragon Wilds, indicando anche la data di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/06/2026
RuneScape Dragon Wilds

Al Summer Game Fest 2026, abbiamo avuto modo di vedere in azione RuneScape: Dragonwilds, il nuovo gioco d'azione cooperativo già disponibile in accesso anticipato per PC e in arrivo anche su console.

Vediamo il trailer di RuneScape: Dragonwilds.

Il trailer di RuneScape: Dragonwilds

Il trailer ci permette di vedere una lunga lista di ambientazioni e nemici che prendono ispirazione da varie regioni del mondo, con un taglio perlopiù medievale (ma non solo europeo, come possiamo vedere anche dalle ambientazioni arabe).

La data di uscita della versione 1.0 è il 15 settembre 2026, sia su PC che su console. Diteci, cosa ne pensate del trailer? Vi interessa oppure per questa fine estate opterete per altri titoli?

RuneScape: Dragonwilds, le nostre impressioni sul survival nell'universo di RuneScape RuneScape: Dragonwilds, le nostre impressioni sul survival nell’universo di RuneScape

Ricordiamo anche che RuneScape: Dragonwilds sarà disponibile al lancio su PlayStation Plus Extra e Premium.

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