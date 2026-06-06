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Gundam: Rogue Orbit annunciato con uno spettacolare trailer di presentazione

Da Bandai Namco arriva un nuovo gioco su Gundam, in questo caso incentrato su una storia completamente originale e calata in un action game: si tratta di Gundam: Rogue Orbit.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/06/2026
Un'immagine di Gundam: Rogue Orbit

Bandai Namco ha annunciato un nuovo videogioco basato sulla celebre serie Gundam con un primo trailer di presentazione per Gundam: Rogue Orbit, che ha mostrato qualcosa della storia e delle situazioni di gioco.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo ma sembra trattarsi di un gioco d'azione in cui si controllano mech da combattimento appartenenti alla serie, o comunque ispirate a questa, con visuale in terza persona e all'interno di vari livelli tipo arene.

Il sistema di combattimento sembra alternare l'uso di armi da fuoco con altre in stile corpo a corpo, prediligendo lo scontro a corto raggio con caratteristiche quasi da picchiaduro.

Una storia originale per Gundam

Il trailer si apre con una lunga sequenza in computer grafica che stabilisce qualcosa della storia: non è ancora ben comprensibile ma sembra esserci un personaggio femminile a mettere in moto gli eventi, che vedono un pilota di mobile suit alle prese con numerose sfide.

La seconda parte del trailer sembra invece composta da scene di gameplay vere e proprie, che consentono di vedere in maniera più diretta alcuni momenti del gioco.

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Gundam: Rogue Orbit sembra sia basato su una storia completamente originale, dunque sarebbe slegato da qualsiasi manga o anime appartenente al celebre franchise e in effetti anche il look generale, in particolare per quanto riguarda mech e creature, sembra piuttosto peculiare.

Il gioco è atteso per il 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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