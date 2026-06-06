Gundam: Rogue Orbit annunciato con uno spettacolare trailer di presentazione

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo ma sembra trattarsi di un gioco d'azione in cui si controllano mech da combattimento appartenenti alla serie, o comunque ispirate a questa, con visuale in terza persona e all'interno di vari livelli tipo arene.

Bandai Namco ha annunciato un nuovo videogioco basato sulla celebre serie Gundam con un primo trailer di presentazione per Gundam: Rogue Orbit , che ha mostrato qualcosa della storia e delle situazioni di gioco.

Una storia originale per Gundam

Il trailer si apre con una lunga sequenza in computer grafica che stabilisce qualcosa della storia: non è ancora ben comprensibile ma sembra esserci un personaggio femminile a mettere in moto gli eventi, che vedono un pilota di mobile suit alle prese con numerose sfide.

La seconda parte del trailer sembra invece composta da scene di gameplay vere e proprie, che consentono di vedere in maniera più diretta alcuni momenti del gioco.

Gundam: Rogue Orbit sembra sia basato su una storia completamente originale, dunque sarebbe slegato da qualsiasi manga o anime appartenente al celebre franchise e in effetti anche il look generale, in particolare per quanto riguarda mech e creature, sembra piuttosto peculiare.

Il gioco è atteso per il 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.