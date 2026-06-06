Mafia: Terra Madre, annunciata l'espansione Uomo d'Onore con trailer e data di uscita

Durante il Summer Game Fest, Hangar 13 ha annunciato Uomo d'Onore, una nuova espansione a pagamento di Mafia: Terra Madre. Il lancio è fissato per il 14 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il contenuto introduce due capitoli inediti della storia, dedicati ai primi anni di ascesa di Ennio Salieri nella Valle Dorata, molto prima degli eventi che lo porteranno a Lost Heaven.