Mafia: Terra Madre, annunciata l'espansione Uomo d'Onore con trailer e data di uscita

Durante il Summer Game Fest, Hangar 13 ha annunciato Uomo d'Onore, una nuova espansione a pagamento di Mafia: Terra Madre. Il lancio è fissato per il 14 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il contenuto introduce due capitoli inediti della storia, dedicati ai primi anni di ascesa di Ennio Salieri nella Valle Dorata, molto prima degli eventi che lo porteranno a Lost Heaven.
I primi dettagli dell’espansione
Secondo le informazioni diffuse, il giocatore torna nei panni di Enzo Favara, incaricato dal Don Torrisi di aiutare Salieri, appena uscito di prigione e determinato a riprendersi ciò che gli appartiene. La vicenda trascina Enzo sempre più a fondo nel mondo criminale locale, tra lealtà messe alla prova, debiti da saldare e decisioni che pesano sul suo futuro.
Oltre alla campagna, Uomo d'Onore arricchisce la modalità Fatti un Giro con incarichi esclusivi affidati da Salieri, sfide ad alta difficoltà, nuovi oggetti da collezione e luoghi nascosti da scoprire nella Valle Dorata. L'espansione introduce inoltre nuove ambientazioni, armi, veicoli e ciondoli, ampliando ulteriormente l'esperienza sandbox del gioco.
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