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Mafia: Terra Madre, annunciata l'espansione Uomo d'Onore con trailer e data di uscita

Mafia: Terra Madre si espande con Uomo d'Onore, l'inedita espansione annunciata al Summer Game Fest. Il DLC introduce due nuovi capitoli della storia e contenuti aggiuntivi per la modalità Fatti un Giro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Artwork di Mafia Terra Madre
Mafia: Terra Madre
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Durante il Summer Game Fest, Hangar 13 ha annunciato Uomo d'Onore, una nuova espansione a pagamento di Mafia: Terra Madre. Il lancio è fissato per il 14 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il contenuto introduce due capitoli inediti della storia, dedicati ai primi anni di ascesa di Ennio Salieri nella Valle Dorata, molto prima degli eventi che lo porteranno a Lost Heaven.

I primi dettagli dell’espansione

Secondo le informazioni diffuse, il giocatore torna nei panni di Enzo Favara, incaricato dal Don Torrisi di aiutare Salieri, appena uscito di prigione e determinato a riprendersi ciò che gli appartiene. La vicenda trascina Enzo sempre più a fondo nel mondo criminale locale, tra lealtà messe alla prova, debiti da saldare e decisioni che pesano sul suo futuro.

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Oltre alla campagna, Uomo d'Onore arricchisce la modalità Fatti un Giro con incarichi esclusivi affidati da Salieri, sfide ad alta difficoltà, nuovi oggetti da collezione e luoghi nascosti da scoprire nella Valle Dorata. L'espansione introduce inoltre nuove ambientazioni, armi, veicoli e ciondoli, ampliando ulteriormente l'esperienza sandbox del gioco.

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