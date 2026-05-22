Denuvo è stato bucato anche in Mafia: Terra Madre, tra le vittime più recenti

Mafia: Terra Madre è stato protetto da Denuvo fin dal lancio avvenuto nell'agosto del 2025 per quanto riguarda la versione PC, con il sistema anti-tamper che è però infine stato "bucato" proprio in questi giorni, dando il via libera alla circolazione illegale del gioco presso alcuni canali.

Una guerra impossibile da vincere?

Il medesimo software engineer/game cracker aveva infatti abbattuto Denuvo anche su Pragmata solo qualche giorno fa, mettendoci in effetti molto meno rispetto all'impresa incentrata su Mafia: Terra Madre.

A dire il vero, il sistema di sicurezza poteva essere superato anche attraverso il sistema di bypass Hypervisor, ma si tratta di una soluzione che può comportare diversi rischi, costringendo ad agire su alcuni elementi di sicurezza di Windows.

In ogni caso, quello che risulta evidente è il fatto che Denuvo sembra avere vita sempre più difficile, con l'azione dei cracker che si sta facendo sempre più intensa e precisa, a quanto pare.

Mentre prosegue il dibattito sui presunti effetti negativi del sistema anti-tamper sulle prestazioni di giochi e PC, c'è comunque da chiedersi quale altra soluzione potrebbero intraprendere gli editori per proteggere i propri giochi dalla pirateria su PC, considerando l'andamento attuale.