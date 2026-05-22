Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile al download anticipato su Xbox Series X|S ed è enorme

Con un certo anticipo sulla sua data di uscita ufficiale, fissata per il 3 giugno, Square Enix ha deciso di metter a disposizione il download anticipato per Final Fantasy 7 Rebirth su Xbox Series X|S, cosa che ci consente di vedere le dimensioni davvero impressionanti del gioco.
Non siamo ancora dalle parti dei record in questo settore, considerando che Call of DUty e simili continuano probabilmente a dominare la scena come titoli già colossali sul mercato spazio libero richiesto, tuttavia con quasi 170 GB da scaricare e installare, Final Fantasy Rebirth è veramente un peso massimo in questo ambito.
Per la precision, È richiesto il download di 169,36 GB per poter installare il gioco in anticipo, ovviamente per tutti coloro che possono accedervi in seguito all'acuiqsto.
Liberate spazio sull'SSD
Con dimensioni del genere, Final Fantasy Rebirth potrebbe essere un gioco proibitivo per l'SSD interno di Xbox Series S, in grado di occupare da solo buona parte dello spazio libero presente sul disco fisso della console.
D'altra parte, già la demo di Final Fantasy 7 Rebirth ha dimensioni notevoli: con 90 GB richiesti per poterla scaricare, la versione di prova poteva già rappresentare un indizio evidente sulle richieste della versione finale.
Intanto, comunque, potete testare la seconda parte del remake attraverso la demo pubblicata nei giorni scorsi, con i progressi che possono anche essere trasferiti direttamente all'interno del gioco in versione completa.
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