Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile al download anticipato su Xbox Series X|S ed è enorme

Con un certo anticipo sulla sua data di uscita ufficiale, fissata per il 3 giugno, Square Enix ha deciso di metter a disposizione il download anticipato per Final Fantasy 7 Rebirth su Xbox Series X|S, cosa che ci consente di vedere le dimensioni davvero impressionanti del gioco.

Non siamo ancora dalle parti dei record in questo settore, considerando che Call of DUty e simili continuano probabilmente a dominare la scena come titoli già colossali sul mercato spazio libero richiesto, tuttavia con quasi 170 GB da scaricare e installare, Final Fantasy Rebirth è veramente un peso massimo in questo ambito.

Per la precision, È richiesto il download di 169,36 GB per poter installare il gioco in anticipo, ovviamente per tutti coloro che possono accedervi in seguito all'acuiqsto.