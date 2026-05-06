1

Final Fantasy 7 Rebirth a confronto su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2

In un nuovo video confronto, possiamo vedere quali sono i risultati in termini di qualità grafica e prestazioni di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/05/2026
Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Articoli News Video Immagini

Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo che ci permette di vedere in che modo si comporta Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.

Il confronto è basato sulla demo di Final Fantasy 7 Rebirth da poco pubblicata su Xbox Store e Nintendo eShop, visto che l'opera è disponibile solo su PC e PlayStation 5 al momento.

Il video confronto di Final Fantasy 7 Rebirth

Come potete vedere nel video qui sotto, ElAnalistaDeBits mette a confronto la risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth sulle tre console indicate, oltre ad analizzare il livello di dettaglio, la resa della vegetazione, delle texture, oltre ovviamente a verificare il frame rate.

Su Nintendo Switch 2 pare un solido 30 FPS, contro i 60 di PS5 e Xbox. Il filmato continua analizzando la resa delle ombre, la distanza di caricamento (molto più rilevante ora che nel primo Remake, visto che parliamo di un gioco a mappa aperta), oltre a confrontare le geometrie delle ambientazioni.

La risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth su Switch 2 parte da 672x380: il DLSS salva la situazione La risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth su Switch 2 parte da 672x380: il DLSS salva la situazione

Il filmato salta da un'area all'altra, per far vedere qual è il risultato in varie zone, chiaramente solo quelle accessibili nella demo. Nel complesso pare che Square Enix abbia fatto un lavoro notevole, soprattutto considerando la differenza di potenza tra Nintendo Switch 2 e PS5.

Ricordiamo anche che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 procede bene, il director si prepara all'annuncio sull'uscita.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy 7 Rebirth a confronto su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2