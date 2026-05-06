Final Fantasy 7 Rebirth a confronto su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2

Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo che ci permette di vedere in che modo si comporta Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.

Il confronto è basato sulla demo di Final Fantasy 7 Rebirth da poco pubblicata su Xbox Store e Nintendo eShop, visto che l'opera è disponibile solo su PC e PlayStation 5 al momento.