Final Fantasy 7 Rebirth a confronto su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2

Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo che ci permette di vedere in che modo si comporta Final Fantasy 7 Rebirth su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.
Il confronto è basato sulla demo di Final Fantasy 7 Rebirth da poco pubblicata su Xbox Store e Nintendo eShop, visto che l'opera è disponibile solo su PC e PlayStation 5 al momento.
Il video confronto di Final Fantasy 7 Rebirth
Come potete vedere nel video qui sotto, ElAnalistaDeBits mette a confronto la risoluzione di Final Fantasy 7 Rebirth sulle tre console indicate, oltre ad analizzare il livello di dettaglio, la resa della vegetazione, delle texture, oltre ovviamente a verificare il frame rate.
Su Nintendo Switch 2 pare un solido 30 FPS, contro i 60 di PS5 e Xbox. Il filmato continua analizzando la resa delle ombre, la distanza di caricamento (molto più rilevante ora che nel primo Remake, visto che parliamo di un gioco a mappa aperta), oltre a confrontare le geometrie delle ambientazioni.
Il filmato salta da un'area all'altra, per far vedere qual è il risultato in varie zone, chiaramente solo quelle accessibili nella demo. Nel complesso pare che Square Enix abbia fatto un lavoro notevole, soprattutto considerando la differenza di potenza tra Nintendo Switch 2 e PS5.
Ricordiamo anche che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 procede bene, il director si prepara all'annuncio sull'uscita.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.