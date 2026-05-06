WhatsApp è al lavoro per applicare delle modifiche alla gestione delle chat con liste separate e un’interfaccia più ordinata

WhatsApp sta lavorando a un importante aggiornamento dell'interfaccia per migliorare l'organizzazione delle chat e dei contenuti seguiti dagli utenti. Una delle novità principali riguarda l'introduzione di una lista separata dedicata ai canali direttamente nella scheda "Chat".
Questa soluzione permetterà di visualizzare i canali in modo distinto rispetto alle conversazioni tradizionali, mantenendo separati i messaggi personali e di gruppo dai contenuti informativi.
Con l'arrivo di ulteriori filtri per i canali, tuttavia, il numero di elementi presenti nella schermata principale rischia di aumentare sensibilmente. Per evitare che l'interfaccia diventi caotica e difficile da navigare, gli sviluppatori stanno progettando un sistema completamente rinnovato per la gestione delle liste di chat.
La nuova soluzione del team di WhatsApp
La nuova soluzione in fase di sviluppo introduce un'organizzazione più flessibile. Gli utenti potranno decidere quali liste mantenere visibili nella schermata principale, mentre tutte le altre saranno raccolte in una sezione separata accessibile tramite un pulsante dedicato, denominato "Altro". Selezionando una lista da questo menu, si aprirà automaticamente una vista specifica contenente le chat e i gruppi associati.
Questo cambiamento offre anche un maggiore controllo sulla visibilità delle liste. Ad esempio, sarà possibile nascondere elementi come la lista "Preferiti" dalla schermata principale, anche se rimarranno comunque accessibili in qualsiasi momento attraverso il menu secondario.
In questo modo, ogni utente potrà personalizzare l'esperienza in base alle proprie esigenze, concentrandosi solo sui contenuti più rilevanti.
L'obiettivo di WhatsApp
L'obiettivo generale di questa revisione è rendere la navigazione più intuitiva ed efficiente, soprattutto per chi utilizza numerose liste per organizzare le conversazioni. Riducendo il disordine visivo e limitando la necessità di scorrere orizzontalmente, l'app punta a offrire un'esperienza più fluida e immediata.
Questa nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e verrà introdotta progressivamente in un aggiornamento futuro, una volta completati i test necessari. Che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.
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