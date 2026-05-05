WhatsApp prepara l’archivio degli aggiornamenti di stato: la nuova funzione prevede un salvataggio automatico dopo 24 ore

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestiti gli aggiornamenti di stato. Dopo aver introdotto un sistema di archiviazione nella versione Business, l'azienda intende estendere questa opzione anche alla versione standard dell'app.
La novità è emersa analizzando la beta per Android 2.26.18.1, disponibile sul Google Play Store, dove sono stati individuati riferimenti a una funzione che consentirà di salvare automaticamente gli stati una volta scaduti.
Attualmente, infatti, gli aggiornamenti di stato su WhatsApp restano visibili per 24 ore e poi vengono eliminati definitivamente, a meno che l'utente non li salvi manualmente prima della scadenza.
Ulteriori dettagli sul nuovo sistema di WhatsApp
Con il nuovo sistema, invece, i contenuti condivisi verranno archiviati automaticamente una volta terminato il periodo di visibilità. Gli utenti potranno accedere a una sezione dedicata per consultare, organizzare e riutilizzare i propri stati in qualsiasi momento. L'archivio sarà salvato localmente sul dispositivo e resterà privato, accessibile solo al proprietario dell'account.
Questa funzionalità rappresenta un'evoluzione rispetto a quanto già visto su WhatsApp Business, dove gli stati archiviati vengono conservati per un massimo di 30 giorni prima di essere eliminati automaticamente. Nella versione standard, invece, l'archiviazione potrebbe non avere limiti di tempo, offrendo così una conservazione permanente dei contenuti.
Qual è l'obiettivo di WhatsApp con questa nuova funzione?
Nonostante ciò, gli utenti manterranno il pieno controllo sui propri dati: sarà possibile cancellare manualmente gli stati archiviati in qualsiasi momento. Inoltre, la funzione sarà opzionale, permettendo di scegliere se attivare o meno il salvataggio automatico dalle impostazioni dell'app. Chi preferisce mantenere il comportamento attuale potrà disattivare completamente l'archivio.
L'obiettivo di questa novità è migliorare l'esperienza d'uso, evitando la perdita definitiva dei contenuti condivisi e semplificando la gestione degli stati. Il sistema funzionerà in background, senza richiedere interventi manuali per conservare i contenuti. Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per il pubblico.