WhatsApp prepara l’archivio degli aggiornamenti di stato: la nuova funzione prevede un salvataggio automatico dopo 24 ore

La novità è emersa analizzando la beta per Android 2.26.18.1 , disponibile sul Google Play Store, dove sono stati individuati riferimenti a una funzione che consentirà di salvare automaticamente gli stati una volta scaduti.

Con il nuovo sistema, invece, i contenuti condivisi verranno archiviati automaticamente una volta terminato il periodo di visibilità. Gli utenti potranno accedere a una sezione dedicata per consultare, organizzare e riutilizzare i propri stati in qualsiasi momento . L'archivio sarà salvato localmente sul dispositivo e resterà privato, accessibile solo al proprietario dell'account.

Qual è l'obiettivo di WhatsApp con questa nuova funzione?

Nonostante ciò, gli utenti manterranno il pieno controllo sui propri dati: sarà possibile cancellare manualmente gli stati archiviati in qualsiasi momento. Inoltre, la funzione sarà opzionale, permettendo di scegliere se attivare o meno il salvataggio automatico dalle impostazioni dell'app. Chi preferisce mantenere il comportamento attuale potrà disattivare completamente l'archivio.

Fonte: WABetaInfo

L'obiettivo di questa novità è migliorare l'esperienza d'uso, evitando la perdita definitiva dei contenuti condivisi e semplificando la gestione degli stati. Il sistema funzionerà in background, senza richiedere interventi manuali per conservare i contenuti. Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per il pubblico.