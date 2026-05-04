WhatsApp elimina gli avatar su Android e iOS

Sempre più account segnalano la perdita dell'accesso, segno che il cambiamento è ormai in una fase avanzata. Il processo interessa diverse aree dell'applicazione e modifica anche alcune abitudini legate all'uso degli sticker nelle conversazioni.

WhatsApp sta per eliminare una funzione introdotta negli ultimi anni: gli avatar. Pensati come rappresentazioni personalizzate degli utenti, ora stanno progressivamente scomparendo sia su Android sia su iOS. La rimozione non avviene in modo immediato per tutti, ma segue una distribuzione graduale.

L'addio agli avatar

All'interno delle impostazioni, la sezione dedicata agli avatar risulta già non modificabile per molti utenti. Un messaggio informa che non è più possibile aggiornare o gestire il proprio avatar e anticipa la rimozione completa dal profilo. In alcuni casi, la voce è già stata eliminata del tutto. La dismissione riguarda anche la schermata delle informazioni della chat, dove gli avatar non sono più visibili.

L'avviso che la funzione Avatar sta per essere eliminata (fonte: wabetainfo)

Un cambiamento rilevante interessa anche la tastiera integrata: l'opzione per inviare avatar come sticker viene rimossa. Di conseguenza, non sarà più possibile crearne o condividerne di nuovi direttamente durante le conversazioni. Gli elementi già utilizzati non vengono però cancellati. Gli sticker inviati in passato restano disponibili nella cronologia recente e, in alcuni casi, anche tra i preferiti, permettendone il riutilizzo, pur senza possibilità di crearne di nuovi.

WhatsApp non ha fornito motivazioni ufficiali, ma la decisione appare legata a un utilizzo limitato della funzione. Le piattaforme monitorano abitualmente il coinvolgimento degli utenti e tendono a ridurre gli strumenti meno adottati per concentrare risorse su funzionalità più diffuse. Voi che cosa ne pensate? Li avete mai utilizzati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.