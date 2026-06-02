Disponibile la beta 4.1 di Android 17: ultimi ritocchi prima della versione stabile

In attesa della versione stabile e ufficiale, il cui debutto è imminente, Google ha distribuito la beta 4.1 di Android 17 con alcune correzioni specifiche. È stato risolto, ad esempio, un problema per cui la barra di stato visualizzava zero tacche di segnale nonostante la connessione fosse attiva. Vediamo di seguito tutte le principali novità.
Le note della beta
Prima di tutto, le build sono due: CP21.260330.011.A1 per Pixel 6 e Pixel 7 e CP21.260330.011 per tutti i dispositivi Pixel più recenti. Ecco di seguito le principali correzioni apportate, con tanto di codice identificativo per ogni problematica:
- Risolto un problema per cui la barra di stato visualizzava erroneamente zero tacche di segnale nonostante la connessione fosse attiva (#488358813)
- Risolto un problema di sincronizzazione dell'interfaccia utente per cui l'icona delle Impostazioni rapide per i dati mobili rimaneva attiva durante la modalità Aereo (#512828669)
- Risolto un problema per cui gli schermi esterni diventavano neri quando si selezionavano risoluzioni elevate (#504952465)
- Risolto un problema di routing dell'audio Bluetooth che causava l'interruzione della riproduzione dopo interruzioni di sistema come i timer (#497181008)
- Risolto un problema che fa sì che gli apparecchi acustici vengano automaticamente rimossi dall'elenco dei dispositivi accoppiati dopo un periodo di inattività o durante la ricarica (#504696777)
Se non avete ancora provato la beta, è possibile farlo iscrivendosi al programma. Ricordiamo che la versione stabile dovrebbe arrivare tra poche settimane.
Le principali novità di Android 17
Questa versione introdurrà la funzione "Continue On" per iniziare attività su un dispositivo e proseguirle su un altro senza perdere i progressi, in modo analogo al sistema Handoff di Apple.
Inoltre, verrà implementata la rimappatura nativa dei controller per i giocatori, oltre a diverse modifiche per ottimizzare il multitasking e l'interfaccia complessiva. Potete scoprire ulteriori novità di Android 17 in questo articolo.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.