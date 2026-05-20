OPPO Find X9 Ultra, la recensione del cameraphone Android da battere

La serie Find X di OPPO è da sempre il banco di prova in cui il produttore cinese concentra il meglio della propria ingegneria, senza concedersi alcun compromesso. Il Find X8 Ultra aveva già segnato un salto di qualità importante nel comparto fotografico, ma questa nuova generazione porta con sé delle novità sostanziali, oltre a un doppio sensore principale da 200 MP inedito nel panorama attuale.
In questa recensione di OPPO Find X9 Ultra parliamo tra l'altro del primo esponente della gamma ad essere ufficialmente distribuito anche in Europa, già disponibile sul mercato a 1.699,99 euro nell'unica configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage: un prezzo di fascia top, in linea con mostri sacri quali Samsung Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 17 Ultra, che trovano in questo dispositivo un rivale credibile e per certi versi superiore. Scopriamo insieme se tale investimento può essere giustificato.
Caratteristiche tecniche di OPPO Find X9 Ultra
Da qualche anno gli smartphone top di gamma crescono in modo incrementale sul piano hardware, e OPPO Find X9 Ultra non fa eccezione nella struttura generale. Tuttavia, l'insieme delle scelte tecniche adottate è tra le più ambiziose viste finora nel 2026.
Si comincia con il SoC che è nientemeno che il meglio della tecnologia attuale, ovvero quello Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa core con processo produttivo a 3 nanometri adottato da tutti i competitor più strutturati e superiore in tutto e per tutto al MediaTek Dimensity 9500 presente sulla versione Pro. Al posto della GPU troviamo poi l'immancabile Adreno 840 che garantisce le solite prestazioni eccellenti sul fronte grafico.
Sul fronte delle memorie, i 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e lo storage UFS 4.1 da 512 GB (rigorosamente non espandibile) sono altri due elementi da top di gamma assoluto, e per un dispositivo orientato alla fotografia come OPPO Find X9 Ultra tali velocità di scrittura possono dare grandi benefici nelle sessioni di registrazione video RAW ad alta risoluzione.
La connettività è completa di tutto il necessario: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta USB 3.2 Gen 1 e supporto per eSIM, a colmare una delle lacune del precedente modello. A voler proprio cercare il pelo nell'uovo, manca l'ultra wideband offerta da alcuni competitor, ma non si tratta esattamente di un fattore determinante.
Di primissimo livello anche la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68/IP69 che garantisce protezione contro acqua e polvere ai massimi livelli, oltre a tolleranza all'immersione fino a una profondità di 1.5 metri per 30 minuti. Da segnalare che lo smartphone vanta anche la valutazione a 5 stelle SGS contro le cadute.
Per quanto riguarda la dotazione di accessori, la confezione include soltanto un cavo USB-A/C: una costante per la categoria dei flagship.
Scheda tecnica di OPPO Find X9 Ultra
- Dimensioni: 163.2 x 77 x 8.65/9.1 mm
- Peso: 235/236 grammi
- Display:
- AMOLED da 6.82"
- Risoluzione 3168 x 1440 pixel
- Refresh rate a 144 Hz
- Luminosità di picco 3600 nit
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 512 GB di tipo UFS 4.1
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 200 MP, f/1.5
- Teleobiettivo 3x 200 MP, f/2.2
- Teleobiettivo 10x 50 MP, f/3.5
- Grandangolare Ultra-Wide 50 MP, f/2.0
- Sensore colore multispettrale 3.2 MP, f/2.4
- Fotocamera frontale:
- 50 MP, f/2.4
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
- Bluetooth: 6.0 con aptX HD, LHDC 5
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Prossimità, Impronta ultrasonica 3D, Barometro, Sensore spettrale, Laser AF
- Resistenza agli elementi: P68/IP69
- Colori:
- Tundra Umber
- Canyon Orange
- Batteria: 7.050 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 512 GB Storage | 1.699,99€
Design
OPPO Find X9 Ultra non è uno smartphone che passa inosservato, e chiaramente non ha alcuna intenzione di farlo. Con i suoi 163 millimetri di altezza, 8.65 millimetri di spessore e 235 grammi di peso, rientra a pieno diritto nella categoria degli Ultra che per definizione non fanno sconti sulle dimensioni. In mano trasmette immediatamente una sensazione di solidità costruttiva convincente, merito anche della qualità superiore dei materiali scelti per le due colorazioni disponibili.
La versione Tundra Umber adotta una finitura in pelle vegana che aumenta leggerissimamente il volume del dispositivo, mentre la Canyon Orange che abbiamo ricevuto in prova è realizzata in fibra di vetro di grado aeronautico. Entrambe godono della protezione di un vetro Gorilla Glass Victus 2 sulla parte frontale.
Il modulo fotocamere posteriore è il protagonista estetico del dispositivo: circolare, ampio, con la scritta Hasselblad in evidenza e i quattro sensori disposti con una logica che ricorda più un obiettivo fotografico professionale che un componente elettronico.
La cornice laterale è in metallo con una finitura opaca e la disposizione degli elementi prevede sulla destra tasti di volume e accensione e pulsante rapido per attivare la fotocamera, sulla sinistra il già noto pulsante scorciatoia e in basso porta USB-C, speaker principale e carrellino SIM.
Sul piano pratico, le dimensioni richiedono un adattamento per chi ha mani piccole o è abituato a dispositivi più compatti, e OPPO Find X9 Ultra non è certamente uno smartphone comodo da infilare nella tasca dei jeans. La protuberanza del modulo fotografico rende poi il dispositivo particolarmente "ballerino" quando lo si appoggia su una superficie.
Display
OPPO Find X9 Ultra monta un pannello AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 3168x1440 pixel che possiamo tranquillamente collocare tra i migliori attualmente disponibili nel panorama Android.
La frequenza di aggiornamento adattiva va da 1 a 144 Hz (un passo avanti rispetto al predecessore che si fermava a 120 Hz) con una gestione LTPO che bilancia efficienza energetica e fluidità visiva senza interventi manuali. La profondità colore a 10 bit e la copertura del 100% dello spazio DCI-P3 si traducono in una resa cromatica precisa e ricca, con supporto a Dolby Vision, HDR10+ e HDR Vivid.
Eccellente anche la luminosità, con valori massimi di 1800 nit in HBM e 3600 nit di picco che garantiscono una perfetta leggibilità anche sotto il sole diretto. Il chip Display P3 Pro, integrato da OPPO per estendere la vita del pannello e ridurre il motion blur, è invece una miglioria destinata ad essere apprezzabile sul lungo periodo.
La modalità PWM ad alta frequenza a 2.160 Hz è poi una caratteristica che sarà certamente gradita da chi è particolarmente sensibile allo sfarfallio degli schermi OLED. L'unica nota critica del display di OPPO Find X9 Ultra riguarda, come spesso accade in questa categoria, le dimensioni: per molti utenti un telefono da 6,82 pollici rende scomodo l'uso con una mano sola.
Fotocamere
È il comparto fotografico la ragion d'essere di Find X9 Ultra, e la scelta tecnica di punta non ha precedenti nel mercato attuale: guardando al modulo posteriore troviamo quindi la bellezza di cinque sensori, tra i quali spiccano due obiettivi da 200 MP, uno per la principale e uno per il teleobiettivo 3x periscopico. Non è solo una trovata di marketing, ma una scelta ingegneristica che cambia in modo tangibile come il dispositivo gestisce le focali intermedie.
Il sensore principale è un Sony Lytia 901 da 200 MP, 12 pollici con apertura f/1.5 e stabilizzazione OIS a 2 assi: si tratta di uno dei sensori più grandi e luminosi attualmente montati su uno smartphone. Le immagini di giorno mostrano una nitidezza che non lascia spazio a critiche, con una gestione del range dinamico equilibrata e mai forzata. Le ombre conservano il dettaglio, le alte luci non bruciano, e il tono complessivo si mantiene fedele alla scena senza eccedere nell'ottimizzazione.
Il teleobiettivo periscopico 3x con sensore OmniVision OV52A da 1/1,28 pollici a 200 MP è la vera rivoluzione del sistema. Montare un sensore di questa risoluzione su un'ottica da 70 mm significa che i crop a focali intermedie tra 3x e 10x perdono una quantità di dettaglio irrisoria: fotografare a 5x o 6x è come selezionare una porzione di un file ad altissima risoluzione, senza interpolazione percepibile. OPPO dichiara un incremento del 36% nella raccolta di luce rispetto al teleobiettivo 3x del Find X8 Ultra, e l'effetto è visibile soprattutto in notturna a media distanza. Da segnalare anche la capacità macro a 15 centimetri, che apre possibilità di scatto intriganti.
Il teleobiettivo 10x Samsung ISOCELL JNL da 50 MP a 230 mm completa la copertura focale con la tecnologia Quintuple Prism Reflection di OPPO. A 10x la qualità in piena luce è netta e ricca di dettaglio; in notturna si avvertono i limiti fisici dell'apertura f/3.5, ma la stabilizzazione Sensor Shift mitiga il problema in modo efficace.
L'ultra-grandangolare da 14 mm con sensore Sony Lytia 600 da 1/1,95 pollici a 50 MP beneficia di un incremento del 56% nella raccolta di luce rispetto al predecessore, stando ai dati OPPO. L'autofocus consente scatti in macro convincenti, la distorsione ai bordi è ben corretta in post-elaborazione e la resa cromatica è coerente con il sensore principale. Non raggiunge i livelli della fotocamera principale in condizioni notturne difficili, ma rimane superiore alla quasi totalità della concorrenza diretta.
Il quinto elemento è il sensore multispettrale True Color Camera da 3,2 megapixel, che analizza la composizione della luce ambientale per calibrare il bilanciamento del bianco in tempo reale. Il beneficio si avverte soprattutto in caso di illuminazione artificiale mista dove molti smartphone producono risultati cromatici imprevedibili: qui i colori rimangono credibili e coerenti con la percezione visiva dell'occhio umano.
La fotocamera frontale da 50 megapixel è una Samsung JN5 dotata di autofocus che fa un bel salto in avanti rispetto a quella del precedente modello, capace di regalare selfie ottimi in ogni condizione di luce e con la possibilità di scattare a 21 o 25 mm.
Per quanto riguarda i video, OPPO Find X9 Ultra registra fino a 8K a 30 FPS e 4K a 120 FPS, con supporto Dolby Vision nativo, registrazione in 10-bit e accesso alla modalità log per il color grading professionale. La stabilizzazione giroscopica EIS di default è piuttosto efficace, ma volendo si può attivare anche una modalità Ultra Steady a patto di scendere a 4K e 60 FPS con le fotocamere posteriori e 1080p e 30 FPS con la frontale.
Per i palati più esigenti, OPPO Find X9 Ultra mette tanta carne al fuoco anche in termini di software, con la Hasselblad Master Mode che si evolve alla versione 2.0 portando con sé diverse novità come il formato RAW MAX a 16 bit con certificazione Adobe, filtri di ogni tipo e opzioni professionali per le riprese video.
Batteria
La batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh è uno degli aspetti più impressionanti di OPPO Find X9 Ultra in termini di impatto pratico quotidiano. Con un utilizzo misto - fotografia, navigazione, streaming, social - il dispositivo arriva a fine giornata con un margine di riserva ancora disponibile, e in circostanze più tranquille può reggere due giorni interi senza ricaricare. Un ottimo risultato reso possibile dalla combinazione tra la capacità elevata e l'efficienza energetica del pannello LTPO 2.0 e del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.
La ricarica cablata SuperVOOC a 100W riporta il telefono da 0 al 100% in circa 45 minuti, un risultato magari non da record in senso assoluto ma di certo tra i migliori della categoria. La modalità wireless SuperVOOC a 50W è un punto di forza per chi utilizza un pad di ricarica nel quotidiano: anche senza il cavo, i tempi per riempire il serbatoio restano davvero molto competitivi. Presente anche la ricarica wireless inversa a 10W per ridare vita ad accessori compatibili.
ColorOS 16 include diverse opzioni per la gestione della salute a lungo termine della batteria: la ricarica bypass (che alimenta il dispositivo direttamente dalla rete durante l'uso intenso, saltando la batteria), la ricarica intelligente adattiva e la possibilità di impostare un limite massimo di carica, ad esempio all' 85%, per preservare le celle nel tempo. Funzionalità che in un dispositivo pensato per un utilizzo di quattro o cinque anni hanno una rilevanza concreta.
Videogiochi e prestazioni
Come è facile prevedere data la dotazione hardware, nell'esecuzione dei videogiochi l'esperienza offerta da OPPO Find X9 Ultra è ineccepibile: fluidità assoluta, tempi di caricamento rapidissimi e qualità visiva al massimo in qualsiasi titolo disponibile sui principali store. Il pannello a 144 Hz aggiunge un beneficio concreto per chi gioca ai (purtroppo pochi) titoli che supportano frame rate elevati, con una fluidità visiva percettibilmente superiore rispetto ai 120 Hz che erano lo standard precedente. Non manca una modalità Assistente Giochi dotata di tutto il necessario per gestire al meglio le proprie sessioni.
Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il chip di riferimento del 2026 per la fascia premium Android, e i benchmark mostrano punteggi ai vertici della categoria, in linea con i migliori concorrenti. La RAM LPDDR5X da 12 GB è adeguata per qualsiasi scenario di utilizzo corrente, con il multitasking che non presenta mai rallentamenti o necessità di ricaricare le app in background.
La potenza del chip si esprime in modo particolarmente visibile nell'elaborazione IA locale: la generazione e il processamento delle immagini fotografiche, incluse le operazioni RAW MAX su file da 200 megapixel, avvengono senza latenze percepibili. Il discorso si estende anche ad altre funzioni IA di ColorOS 16, con risultati in tempo reale che non richiedono connessione a server remoti.
La gestione termica è affidata a una camera di vapore ridisegnata rispetto al predecessore: nella nostra esperienza prolungata, lo chassis si scalda in modo omogeneo durante le sessioni di gioco intensive, senza mai raggiungere temperature fastidiose al tatto. Il thermal throttling è tutto sommato contenuto rispetto ad alcuni competitor diretti, ma gli stress test che abbiamo eseguito evidenziano una stabilità non proprio invidiabile soprattutto lato GPU, con riduzione delle prestazioni e aumento delle temperature che a lungo andare fanno venire il fiatone al dispositivo. Come sottolineiamo sempre, si tratta ad ogni modo di situazioni difficilmente replicabili con un utilizzo normale.
Esperienza d’uso
OPPO Find X9 Ultra arriva con a bordo Android 16 declinato come sempre tramite la UI ColorOS 16, che oramai ha raggiunto la piena maturità. La vicinanza con OxygenOS di OnePlus è evidente nella struttura dei menu e in alcune scelte di personalizzazione, ma l'identità visiva è distinta. Per chi arriva da Android stock o da Samsung OneUI, il periodo di adattamento può richiedere qualche giorno: i menu sono organizzati in modo non sempre intuitivo, e alcune operazioni comuni come il cambio di sfondo risultano più articolate del necessario. Una volta acquisita la logica del sistema, però, l'esperienza è fluida e ben integrata.
Il sensore di impronte digitale ultrasonico 3D sotto al display è veloce e preciso, tra i migliori attualmente in commercio. Il riconoscimento facciale 2D funziona in modo affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La ricezione è impeccabile, i microfoni catturano l'audio con qualità elevata sia in registrazione che in videochiamata, e gli speaker stereo producono un suono pulito sulle frequenze medie e alte, con una leggera carenza di bassi rispetto ad alcuni concorrenti ma un ascolto piacevole e mai stridulo.
Le funzioni AI integrate in ColorOS 16 coprono un'ampia gamma di scenari: AI Mind Space per la gestione contestuale delle note, AI Bill Manager per il tracciamento delle spese, AI Menu Translation per i ristoranti durante i viaggi e via discorrendo. Il riconoscimento del testo nelle immagini e la traduzione in tempo reale funzionano senza connessione a server esterni.
Da segnalare che alcune funzioni avanzate, in particolare AI Mind Pilot, hanno una disponibilità limitata al lancio in Europa con rollout progressivo tramite futuri aggiornamenti: un aspetto da tenere in considerazione per chi acquista il dispositivo nelle settimane immediatamente successive al lancio.
OPPO garantisce cinque major update di Android per il Find X9 Ultra, portando il supporto software almeno fino ad Android 21. In un segmento di prezzo che giustifica un utilizzo pluriennale, è un dato che incide concretamente sulla valutazione dell'acquisto. Non sono i sette anni di Google Pixel e Samsung, ma è nondimeno un impegno significativo per un brand che storicamente non era noto per la generosità nel supporto software.
Conclusioni
Multiplayer.it
9.0
OPPO Find X9 Ultra è probabilmente il miglior cameraphone Android disponibile sul mercato nel 2026: la doppia fotocamera da 200 MP è il suo punto di forza principale, accompagnato però da tutta una serie di elementi di assoluta eccellenza, dal SoC al display per arrivare fino alla batteria e alla qualità dei materiali. Le note critiche esistono: le dimensioni e il peso non sono per tutti, ColorOS 16 richiede un adattamento per chi arriva da altri ecosistemi, alcune funzioni di intelligenza artificiale sono ancora in rollout in Europa. A 1.699,99 Euro il dispositivo è tutt'altro che economico, anche se è sostanzialmente in linea con i rivali diretti. Ma per chi cerca il massimo assoluto in fotografia mobile e vuole farlo senza il compromesso dell'importazione, OPPO Find X9 Ultra è oggi il punto di riferimento assoluto.
PRO
- Fotocamere di qualità superiore
- Display eccellente e batteria duratura
- Scheda tecnica da vero flagship
CONTRO
- Prezzo molto elevato
- Dimensioni davvero impegnative
- Software e supporto ancora non al livello dei top
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