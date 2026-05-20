OPPO Find X9 Ultra, la recensione del cameraphone Android da battere

In questa recensione di OPPO Find X9 Ultra parliamo tra l'altro del primo esponente della gamma ad essere ufficialmente distribuito anche in Europa, già disponibile sul mercato a 1.699,99 euro nell'unica configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage: un prezzo di fascia top, in linea con mostri sacri quali Samsung Galaxy S26 Ultra e Xiaomi 17 Ultra, che trovano in questo dispositivo un rivale credibile e per certi versi superiore. Scopriamo insieme se tale investimento può essere giustificato.

La serie Find X di OPPO è da sempre il banco di prova in cui il produttore cinese concentra il meglio della propria ingegneria, senza concedersi alcun compromesso. Il Find X8 Ultra aveva già segnato un salto di qualità importante nel comparto fotografico, ma questa nuova generazione porta con sé delle novità sostanziali, oltre a un doppio sensore principale da 200 MP inedito nel panorama attuale.

La connettività è completa di tutto il necessario: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta USB 3.2 Gen 1 e supporto per eSIM , a colmare una delle lacune del precedente modello. A voler proprio cercare il pelo nell'uovo, manca l'ultra wideband offerta da alcuni competitor, ma non si tratta esattamente di un fattore determinante.

Sul fronte delle memorie, i 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e lo storage UFS 4.1 da 512 GB (rigorosamente non espandibile) sono altri due elementi da top di gamma assoluto , e per un dispositivo orientato alla fotografia come OPPO Find X9 Ultra tali velocità di scrittura possono dare grandi benefici nelle sessioni di registrazione video RAW ad alta risoluzione.

Si comincia con il SoC che è nientemeno che il meglio della tecnologia attuale, ovvero quello Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa core con processo produttivo a 3 nanometri adottato da tutti i competitor più strutturati e superiore in tutto e per tutto al MediaTek Dimensity 9500 presente sulla versione Pro. Al posto della GPU troviamo poi l'immancabile Adreno 840 che garantisce le solite prestazioni eccellenti sul fronte grafico.

Da qualche anno gli smartphone top di gamma crescono in modo incrementale sul piano hardware, e OPPO Find X9 Ultra non fa eccezione nella struttura generale. Tuttavia, l'insieme delle scelte tecniche adottate è tra le più ambiziose viste finora nel 2026.

Design

OPPO Find X9 Ultra non è uno smartphone che passa inosservato, e chiaramente non ha alcuna intenzione di farlo. Con i suoi 163 millimetri di altezza, 8.65 millimetri di spessore e 235 grammi di peso, rientra a pieno diritto nella categoria degli Ultra che per definizione non fanno sconti sulle dimensioni. In mano trasmette immediatamente una sensazione di solidità costruttiva convincente, merito anche della qualità superiore dei materiali scelti per le due colorazioni disponibili.

OPPO Find X9 Ultra nella colorazione Canyon Orange

La versione Tundra Umber adotta una finitura in pelle vegana che aumenta leggerissimamente il volume del dispositivo, mentre la Canyon Orange che abbiamo ricevuto in prova è realizzata in fibra di vetro di grado aeronautico. Entrambe godono della protezione di un vetro Gorilla Glass Victus 2 sulla parte frontale.

Il modulo fotocamere posteriore è il protagonista estetico del dispositivo: circolare, ampio, con la scritta Hasselblad in evidenza e i quattro sensori disposti con una logica che ricorda più un obiettivo fotografico professionale che un componente elettronico.

Le dimensioni di OPPO Find X9 Ultra sono decisamente importanti

La cornice laterale è in metallo con una finitura opaca e la disposizione degli elementi prevede sulla destra tasti di volume e accensione e pulsante rapido per attivare la fotocamera, sulla sinistra il già noto pulsante scorciatoia e in basso porta USB-C, speaker principale e carrellino SIM.

Sul piano pratico, le dimensioni richiedono un adattamento per chi ha mani piccole o è abituato a dispositivi più compatti, e OPPO Find X9 Ultra non è certamente uno smartphone comodo da infilare nella tasca dei jeans. La protuberanza del modulo fotografico rende poi il dispositivo particolarmente "ballerino" quando lo si appoggia su una superficie.