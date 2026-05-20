Xbox assume altri due dirigenti di alto profilo per guidare il rinnovamento

La nuova CEO Asha Sharma continua con il rinnovamento di Xbox assumendo altri due dirigenti di alto profilo all'interno della divisione videoludica: si tratta di Matthew Ball e Scott Van Vliet , due nomi che hanno già esperienza in ambito videoludico.

Due nuovi profili per Asha Sharma

Non è una situazione facile per nessuno sul fronte console, in effetti: lo stesso Ball, in un'intervista di qualche mese fa, ancora in veste di analista indipendente, sosteneva che la crisi delle memorie e l'incremento dei prezzi stavano portando a uno scenario "piuttosto inquietante" per tutto il mercato, e ora dovrà trovare delle strategie per affrontarlo in prima linea, a quanto pare.

Ball ha lavorato in precedenza anche per Amazon Studios e nel 2022 ha pubblicato il bestseller The Metaverse, dunque si tratta di una persona alquanto preparata sulle analisi del mercato e le tendenze di questo.

Scott Van Vliet sarà invece Chief Technology Officer, ed è un altro personaggio con esperienza nell'ambito IA assunto da Asha Sharma di recente.

È piuttosto evidente come la nuova CEO abbia intenzione di circondarsi di persone che probabilmente conosce già o di cui conosce comunque le capacità: Van Vliet proviene da Azure OpenAI e AI Core, avendo anche lavorato a Microsoft Teams. Anche in precedenza, Sharma si era rivolta alla squadra di AI Core, dalla quale proviene lei stessa, per infoltire le fila della nuova divisione Xbox.

Ha comunque alcune esperienze in ambito videoludico avendo lavorato anche lui per Amazon Game Studios e sull'App Store di Amazon, oltre ad aver direttamente contribuito allo sviluppo di Minecraft: Fire TV Edition e a vari brand in ambito mobile.