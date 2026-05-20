Vendite da record per Subnautica 2: è il lancio più rapido del 2026 su Steam

Almeno questo è il quadro che emerge dai dati elaborati da Rhys Elliott di Alinea Analytics. Nel suo recente report, Elliott rivela che il sequel di Subnautica "ha già venduto 4,1 milioni di copie nella sua prima settimana , generando 100 milioni di dollari di ricavi".

Dopo aver raggiunto il traguardo di due milioni di copie vendute nelle prime dodici ore, Subnautica 2 continua a registrare volumi di vendita enormi, tanto da aver superato Crimson Desert e Slay the Spire 2 sulla piattaforma Steam per velocità di vendite.

Analizzando la distribuzione sulle piattaforme, emerge che la stragrande maggioranza degli acquisti, circa quattro milioni, è avvenuta su Steam. Le vendite dirette su Xbox si attestano poco sotto le 100.000 unità; tuttavia, l'analista precisa che "molti giocatori Xbox hanno messo le mani su Subnautica 2 grazie a Game Pass". Considerando tutti i canali, il numero totale di giocatori attivi supera i sei milioni.

Le vendite comparate nel grafico di Alinea Analytics

Come sottolineato da Alinea Analytics, "sulla base delle sue prestazioni attuali, Subnautica 2 è attualmente il gioco del 2026 venduto più rapidamente su Steam". Il report include un grafico comparativo che illustra la velocità di vendita rispetto ad altri titoli di punta dell'anno: Subnautica 2 viene venduto a una velocità 1,4 volte superiore rispetto a Slay the Spire 2, quasi il doppio rispetto a Resident Evil Requiem e tre volte più velocemente di Crimson Desert.

Tuttavia, le classifiche basate sui ricavi complessivi delineano uno scenario parzialmente diverso, influenzato dal prezzo dei singoli prodotti. "A causa delle differenze di prezzo", spiega Elliott, "Resident Evil Requiem è in testa in termini di ricavi lordi con 120 milioni di dollari in cinque giorni, contro i 96 milioni di Subnautica 2, i 78 milioni di Crimson Desert e i 58 milioni di Slay the Spire 2". Subnautica 2, trovandosi in fase di Accesso Anticipato, è infatti proposto a 29,99 dollari, contro i 69,99 dollari di Resident Evil Requiem.