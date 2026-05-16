Cosa giocherete questo weekend? Subnautica 2 o l'early access di Forza Horizon 6?

Le nuove uscite non sono state molte in questa settimana ma sono veramente grosse, sebbene una delle maggiori scelte al momento sia limitata a un accesso anticipato destinato ai più facoltosi investitori, per così dire.

Le possibili scelte principali

Parlando di uscite standard, l'indiziato principale di questi giorni è sicuramente Subnautica 2: il nuovo gioco di Unknown Worlds a un certo punto sembrava quasi non poter arrivare a compimento, visto il caos emerso tra team ed editore durante il travagliato sviluppo, cosa che rende ancora più impressionante il risultato raggiunto al lancio.

In poche ore, il nuovo survival subacqueo e alieno ha raggiunto numeri strepitosi su Steam, nonostante il lancio contemporaneo anche su Game Pass. Sebbene si tratti ancora di un early access, sembra destinato davvero a grandi cose e immaginiamo possa essere la scelta principale di molti per questo weekend. Forza Horizon 6: Playground Games consegna un nuovo benchmark della generazione attualeL'altro evento di maggior rilievo è il lancio di Forza Horizon 6 in accesso anticipato, ma questo è riservato solo alla fetta di utenti che ha acquistato l'edizione che prevede questa possibilità, dunque la sua estensione è ancora limitata.

In ogni caso, come abbiamo visto anche dalle prime recensioni internazionali, si tratta di un altro grande gioco che conferma l'andamento della serie al vertice del genere, dunque in molti saranno probabilmente già lanciati tra le strade del Giappone.

Altrimenti, è possibile che ci si dedichi a titoli ancora molto recenti come Mixtape, Vampire Crawlers, Diablo IV: Lord of Hatred, Saros e diversi altri.