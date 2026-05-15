Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata

Subnautica 2 era senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2026, ma i numeri registrati nelle prime ore superano comunque ogni aspettativa. Unknown Worlds ha annunciato che il gioco ha superato 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo nelle prime 12 ore dal debutto, avvenuto alle 17:00 italiane del 14 maggio.

Di conseguenza l'avventura subacquea è anche al primo posto della classifica Steam in numerosi paesi del mondo, Italia inclusa. Interessante anche notare che il gioco è incluso all'interno di PC e Xbox Game Pass, con una fetta di utenti che lo stanno giocando senza aver acquistato una copia.