Subnautica 2 è inarrestabile: oltre 2 milioni di copie vendute in mezza giornata

Subnautica 2 era senza dubbio uno dei giochi più attesi del 2026, ma i numeri registrati nelle prime ore superano comunque ogni aspettativa. Unknown Worlds ha annunciato che il gioco ha superato 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo nelle prime 12 ore dal debutto, avvenuto alle 17:00 italiane del 14 maggio.
Di conseguenza l'avventura subacquea è anche al primo posto della classifica Steam in numerosi paesi del mondo, Italia inclusa. Interessante anche notare che il gioco è incluso all'interno di PC e Xbox Game Pass, con una fetta di utenti che lo stanno giocando senza aver acquistato una copia.
Oltre 650.000 utenti simultanei
Sempre Unknown Worlds ha svelato che ad ora Subnautica 2 ha raggiunto un picco massimo di oltre 651.000 giocatori contemporanei tra Steam, EpicGames Store e Xbox, di cui oltre 470.000 solo tramite la piattaforma di Valve. Nove volte tanto il record massimo del primo Subnautica.
Continuando con i numeri, Subnautica è stato anche il gioco più seguito sulle piattaforme di streaming dal suo debutto. Su Twitch ha raggiunto un piccol di oltre 413.000 spettatori ed è stato al primo posto tra tutte le categorie. Risultati simili su YouTube Live, dove è stato il gioco più visto con un picco di 109.000 utenti simultanei.
Numeri destinati a gonfiarsi ulteriormente con l'arrivo del weekend, il momento della settimana dove si gioca di più per ovvi motivi, e grazie anche a un passaparola estremamente positivo: al momento il titolo può vantare il 92% di recensioni positive da parte degli utenti di Steam.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.