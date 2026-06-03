Fatekeeper è disponibile in Accesso Anticipato, costa pochissimo e sta piacendo molto

Fatekeeper è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La parte migliore è sicuramente il prezzo: 9,99 euro, con uno sconto lancio del 20% che consente di portarlo a casa per 7,99 euro. Interessante anche la reazione del pubblico: di quasi 1.400 recensioni, il 79% sono positive, un segno decisamente incoraggiante per gli sviluppi dell'esperienza nel corso dei prossimi mesi, in cui sarà aggiornato seguendo i feedback della comunità.