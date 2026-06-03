Fatekeeper è disponibile in Accesso Anticipato, costa pochissimo e sta piacendo molto

Fatekeeper è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam. La parte migliore è sicuramente il prezzo: 9,99 euro, con uno sconto lancio del 20% che consente di portarlo a casa per 7,99 euro. Interessante anche la reazione del pubblico: di quasi 1.400 recensioni, il 79% sono positive, un segno decisamente incoraggiante per gli sviluppi dell'esperienza nel corso dei prossimi mesi, in cui sarà aggiornato seguendo i feedback della comunità.
I contenuti dell'Accesso Anticipato
Secondo quanto comunicato dal team, il lancio in Accesso Anticipato rappresenta soltanto l'inizio del gioco. Gli sviluppatori prevedono infatti di introdurre nuovi contenuti, perfezionare gli elementi di gameplay e pubblicare ulteriori aggiornamenti.
Sul piano delle meccaniche, Fatekeeper combina combattimenti corpo a corpo con l'uso della magia, offrendo un sistema di progressione flessibile per plasmare il personaggio principale come si vuole. per personalizzare il tutto, ci sono anche armi, corazze e artefatti da equipaggiare.
Per accompagnare l'uscita del gioco, gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato diversi diari di sviluppo dedicati all'universo narrativo e agli elementi principali dell'esperienza, tra cui la lore del mondo di gioco, l'hub centrale chiamato Haven, le armi, le creature e le ambientazioni che i giocatori esploreranno nel corso dell'avventura.
Per concludere, vi notifichiamo che Fatekeeper è sviluppato da Paraglacial, un team composto da 13 sviluppatori, mentre la pubblicazione è stata affidata a THQ Nordic.
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