L'intro cinematografica di Gothic 1 Remake ci prepara al lancio

L'editore THQ Nordic e lo studio di sviluppo Alkimia Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer di Gothic 1 Remake , che altro non è se non l'intro cinematografica , in cui possiamo apprendere il retroterra della storia che farà da sfondo all'azione, in particolare la guerra tra umani e orchi e la funzione chiave nell'economia del mondo di Myrtana della Valle delle Miniere, con la creazione della barriera che impedisce ai prigionieri di uscire per continuare a farli lavorare.

Il trailer

Più precisamente, la storia di Gothic si svolge nel regno di Myrtana, impegnato in una guerra contro le orde degli orchi. Per ottenere il prezioso minerale magico necessario alla produzione di armi, il re Rhobar II ha confinato i prigionieri nelle miniere di Khorinis, circondandole con una barriera magica destinata a impedirne la fuga. Quando l'incantesimo sfugge al controllo dei maghi, però, l'intera colonia penale rimane isolata dal resto del mondo e i detenuti prendono il controllo della regione, dando vita a una società governata da diverse fazioni criminali.

In questo contesto arriva un detenuto senza nome, protagonista dell'avventura, il cui destino finirà per intrecciarsi con gli equilibri politici e sociali della Colonia.

Gli sviluppatori sottolineano come il remake mantenga intatti gli elementi che hanno caratterizzato l'opera originale, a partire dalla forte enfasi sull'esplorazione e sulla libertà concessa al giocatore. Il mondo di gioco è stato ricreato come un ecosistema dinamico, popolato da personaggi non giocanti che svolgono attività quotidiane autonome, lavorando, mangiando, dormendo e reagendo agli eventi in modo credibile.

Pur rispettando la struttura del titolo del 2001, il remake introduce numerosi miglioramenti. Le missioni sono state ampliate, le routine e le reazioni dei personaggi sono state approfondite e sono state aggiunte nuove possibilità di movimento. Anche il sistema di combattimento è stato completamente rivisto per offrire un'esperienza più fluida e moderna, mantenendo però l'approccio tattico che contraddistingueva l'originale.

L'avventura promette oltre 50 ore di contenuti, durante le quali i giocatori potranno esplorare la vasta Colonia, scoprire segreti, affrontare creature pericolose e scegliere a quale fazione unirsi. Le decisioni prese influenzeranno infatti lo sviluppo delle abilità del protagonista e il modo in cui verrà affrontata la progressione del gioco.