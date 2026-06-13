Gothic 1 Remake o Goals? Cosa giocherete questo weekend?

Oggi è sabato e come da tradizione siamo di nuovo qui a chiedervi: cosa giocherete questo weekend del 13 giugno? Sebbene la settimana sia stata povera di uscite di peso, ci sono ancora molti giochi dell'ultimo periodo che saranno al centro della vostra attenzione, come Gothic 1 Remake o Goals.

Cosa state giocando?

Gothic 1 Remake è, come è facile intuire, il rifacimento del primo capitolo della saga di giochi di ruolo d'azione Gothic. Questo remake mira a riproporre tutto lo stile dell'originale, con qualche modernizzazione ma senza snaturarne la filosofia. Potete scoprirne di più nella nostra recensione.

Goals è invece un nuovo gioco calcistico free to play che punta tutto sul competitivo, disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che è un gioco divertente, sebbene con vari difetti e alcuni dubbi su quanto possa divertire sul lungo termine, ma essendo gratuito potreste dargli una possibilità.

Ovviamente c'è poi il backlog, sia delle settimane precedenti che dei mesi e anni precedenti. Troppo spesso lasciamo vari giochi ad attenderci sullo scaffale o nella libreria digitale e forse i periodi più sguarniti di uscite sono perfetti per recuperare qualche opera rimasta a prendere polvere. Diteci, cosa giocherete questo weekend?