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L'erba di palude in Gothic 1 Remake è diventata il simbolo della dannosità della droga, soprattutto se assunta vicino a degli orchi

Nel rifacimento del celebre gioco di ruolo, l'utilizzo di particolari oggetti per il recupero del mana comporta limitazioni fisiche temporanee che possono rivelarsi letali.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/06/2026
Un personaggio di Campo Palude
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
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Un consumabile di Gothic 1 Remake è diventato oggetto di una specie di campagna spontanea contro l'uso di droghe, visti i suoi effetti sul protagonista. Stiamo parlando dell'erba di palude che, quando consumata, da un lato ripristina le scorte di mana e le abilità magiche dell'eroe senza nome, dall'altro introduce dei malus temporanei che compromettono in modo significativo la sua mobilità.

Fumare fa male

A dimostrazione di come questa specifica meccanica possa influire drasticamente sull'esperienza di gioco, un utente di Reddit, Key-Glass8854, ha condiviso una testimonianza sulla sua esperienza in modalità "permadeath", un'impostazione che prevede l'impossibilità di ricaricare i salvataggi in caso di decesso del personaggio. Il giocatore ha raccontato di aver perso i suoi progressi per tre volte consecutive a causa delle limitazioni ai controlli.

"Sto impazzendo per questo maledetto effetto dell'erba di palude... Sono appena morto per la terza volta a causa sua, nella mia partita in permadeath. La prima volta sono morto mentre fuggivo da uno squalo di palude: avevo appena ucciso delle api e dovevo rigenerare il mana, così ne ho fumata un po'. Non sapevo che il personaggio cadesse a terra come un sacco di patate se si prova a saltare o rotolare mentre si è fatti. Sono caduto, lo squalo è arrivato ed è stata la mia prima morte."

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"La seconda volta ero arrivato al tempio di Baal Lukor. Questa volta sapevo che sarei morto se avessi provato a saltare o rotolare sotto l'influenza dell'erba, ma la memoria muscolare ha preso il sopravvento, è arrivato un orco e in tre colpi sono diventato uno stufato umano. La terza volta è appena successa. Sono stato troppo avido e mi sono affrettato troppo per prendere l'almanacco nella caverna dei goblin, ed ero nuovamente sotto l'effetto dell'erba. Volevo schivare due nemici che lanciavano pietre, dimenticando che non è possibile girarsi rapidamente: l'eroe ha fatto uno strano movimento circolare e ha preso una pietra in pieno volto. Aspettate sempre che l'effetto dell'erba di palude sia svanito prima di proseguire. Sempre".

Insomma, fumare fa male, soprattutto se siete vicini a un orco sanguinario che non vede l'ora di trasformarvi in un polpettone. Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione.

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