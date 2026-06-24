Oppo Find X10 Ultra e nuovi indizi sulle fotocamere: zoom estremo e sensore più grande

Emergono nuove indiscrezioni sul prossimo Oppo Find X10 Ultra, precisamente sul comparto fotografico. Normalmente ci si aspetta già fotocamere di altissimo livello, ma questa volta lo smartphone porterà miglioramenti ancora più mirati, pensati per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Inoltre, il prossimo modello dovrebbe intervenire proprio su uno dei pochi punti deboli del predecessore, andando a perfezionare un aspetto che era rimasto meno ottimizzato. Chiaramente vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, non essendo ufficiali.
Il comparto fotografico del prossimo Find X10 Ultra
Le informazioni sono state riportate dal noto leaker Digital Chat Station. Il prossimo Find X10 Ultra dovrebbe risolvere uno dei punti deboli del predecessore, ovvero il teleobiettivo ottico dedicato con ingrandimento 10x. Ricordiamo che il Find X9 Ultra gode già di un comparto fotografico di altissimo livello. Il prossimo smartphone, precisamente il sensore dietro il teleobiettivo 10x, dovrebbe passare a un'unità molto più grande da 1/1,95 pollici con risoluzione invariata a 50 MP. I vantaggi sarebbero diversi: si partirebbe da una maggiore luminosità fino a una riduzione del rumore, con risultati complessivamente migliori in ogni situazione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Non è stato specificato il sensore esatto, ma non si tratterà del Sony LYT-600, quindi restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Tutti questi miglioramenti potrebbero trasformare lo smartphone in uno dei migliori dispositivi con zoom a lungo raggio mai realizzati, fino a renderlo uno strumento indispensabile anche per i professionisti più esigenti. Ricordiamo che il comparto fotografico dell'attuale Find X9 Ultra, co-sviluppato con Hasselblad, si basa sul teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico ultra sensibile 10x, doppie fotocamere Hasselblad da 200 MP e registrazione video 8K Ultra Clear.
Altre novità
Nel frattempo, anche il prossimo Find X10 Pro potrebbe offrire fotocamere e batteria impressionanti, secondo indiscrezioni. Dovremmo aspettarci una fotocamera principale Samsung HPC da 200 MP con sensore di circa 1/1,3 pollici, affiancata da una seconda fotocamera teleobiettivo da 200 MP con sensore di grandi dimensioni.
La batteria dovrebbe avere una capacità di 8.000 mAh, rispetto alla batteria da 7.500 mAh del Find X9 Pro.
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