Il gameplay di Clutch verrà mostrato domani, in diretta su YouTube

Maverick Games ha annunciato un nuovo livestream che verrà trasmesso domani, 25 giugno, alle 18.00 italiane, in cui lo studio mostrerà il gameplay di Clutch, l'interessante gicoo di guida open world in stile Forza Horizon.

La vicinanza alla serie targata Playground Games non è casuale, visto che Mike Brown, fondatore di Maverick Games e creative director di Clutch, ha lavorato come principal game designer a Forza Horizon 4 ed è stato creative director di Forza Horizon 5.

Non è tutto: al suo fianco durante la presentazione ci sarà l'art director Ben Penrose, che ha lavorato al franchise di Forza Horizon fin dal primo episodio, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a diventare direttore artistico dei capitoli più recenti.

Il livestream mostrerà diversi aspetti del gioco, a partire dalla componente narrativa cinematografica e dal cast dei personaggi, ma sarà anche possibile vedere più da vicino le gare del circuito professionistico R1K e le competizioni clandestine organizzate dal gruppo underground Midnight Collective.