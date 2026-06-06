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Clutch è stato mostrato con un nuovo trailer al Summer Game Fest

Dopo il video dell'annuncio, Clutch è stato mostrato con un nuovo trailer durante il Summer Game Fest: si tratta del titolo d'esordio di Maverick Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/06/2026
Una delle vetture di Clutch

Clutch è stato mostrato con un nuovo trailer al Summer Game Fest dopo il video dell'annuncio, in cui l'ex creative director di Forza Horizon parlava delle caratteristiche di questa esperienza di guida open world a base narrativa.

Ambientato lungo l'intera Costa Azzurra, Clutch punta a consegnarci un mondo in cui bellezza e pericolo convivono costantemente, con uno scenario che è stato ricreato come un ecosistema aperto e dinamico, fra porti e strade costiere, montagne e piccoli villaggi.

In maniera simile al recente Need for Speed Heat, il titolo d'esordio di Maverick Games divide le giornate in due fasi distinte: di giorno è possibile prendere parte a gare ufficiali, mentre di notte la Riviera si trasforma in un territorio di inseguimenti illegali, fughe spettacolari e situazioni imprevedibili.

Clutch è il nuovo gioco di guida open world dall'ex-director di Forza Horizon, svelato in trailer Clutch è il nuovo gioco di guida open world dall'ex-director di Forza Horizon, svelato in trailer

Il sistema di progressione si adatta a questi presupposti, tenendo in considerazione la reputazione che il nostro personaggio costruisce attraverso le gare, lecite o meno, e gli eventi dinamici che cambiano continuamente le condizioni di ogni sfida.

Focus sulla narrazione

Come si vede bene in questo nuovo trailer, Clutch punta forte anche sulla narrazione, raccontando le vicende di due fratelli, Theo e Cass, che finiscono per essere coinvolti in un conflitto che unisce il mondo delle corse professionistiche del circuito R1K e quello sotterraneo del Midnight Collective.

Tra rivalità sportive, legami familiari e una cospirazione che si estende in tutta la Riviera, i due protagonisti si trovano invischiati in una serie di situazioni complicate, in cui ogni gara assume un significato e un peso specifico più grande di quanto si immagini.

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