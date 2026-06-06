Clutch è stato mostrato con un nuovo trailer al Summer Game Fest dopo il video dell'annuncio, in cui l'ex creative director di Forza Horizon parlava delle caratteristiche di questa esperienza di guida open world a base narrativa.

Ambientato lungo l'intera Costa Azzurra, Clutch punta a consegnarci un mondo in cui bellezza e pericolo convivono costantemente, con uno scenario che è stato ricreato come un ecosistema aperto e dinamico, fra porti e strade costiere, montagne e piccoli villaggi.

In maniera simile al recente Need for Speed Heat, il titolo d'esordio di Maverick Games divide le giornate in due fasi distinte: di giorno è possibile prendere parte a gare ufficiali, mentre di notte la Riviera si trasforma in un territorio di inseguimenti illegali, fughe spettacolari e situazioni imprevedibili.

Il sistema di progressione si adatta a questi presupposti, tenendo in considerazione la reputazione che il nostro personaggio costruisce attraverso le gare, lecite o meno, e gli eventi dinamici che cambiano continuamente le condizioni di ogni sfida.