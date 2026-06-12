Il gameplay di Clutch è stato presentato con un nuovo video da VGC, che ha avuto modo di provare il gioco di guida di Maverick Games durante il Summer Game Fest e ha potuto pubblicarne alcune sequenze.

A quanto pare l'esperienza di Clutch è quella di un simcade simile a Forza Horizon e il modello di guida ricorda da vicino la serie di Playground Games; il che è del tutto naturale, visto che lo studio è composto da ex sviluppaatori del racer prodotto da Microsoft.

Ciò che tuttavia ha colpito di più la redazione della testata inglese è il comparto visivo, che offre un livello qualitativo davvero sorprendente, sia per quanto concerne la resa delle vetture che gli scenari che avremo modo di esplorare e i personaggi.

Questi ultimi svolgeranno un ruolo di inaspettata importanza, visto che Clutch includerà una campagna narrativa caratterizzata da una trama che promette di essere piuttosto interessante, supportata da un cast promettente.