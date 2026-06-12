Il gameplay di Clutch è stato presentato con un nuovo video da VGC, che ha avuto modo di provare il gioco di guida di Maverick Games durante il Summer Game Fest e ha potuto pubblicarne alcune sequenze.
A quanto pare l'esperienza di Clutch è quella di un simcade simile a Forza Horizon e il modello di guida ricorda da vicino la serie di Playground Games; il che è del tutto naturale, visto che lo studio è composto da ex sviluppaatori del racer prodotto da Microsoft.
Ciò che tuttavia ha colpito di più la redazione della testata inglese è il comparto visivo, che offre un livello qualitativo davvero sorprendente, sia per quanto concerne la resa delle vetture che gli scenari che avremo modo di esplorare e i personaggi.
Questi ultimi svolgeranno un ruolo di inaspettata importanza, visto che Clutch includerà una campagna narrativa caratterizzata da una trama che promette di essere piuttosto interessante, supportata da un cast promettente.
Tra Forza Horizon e Fast & Furious
Annunciato solo pochi giorni fa, Clutch racconterà la storia di un pilota professionista che si ritrova coinvolto in un grave incidente in una gara del campionato R1K, ma riesce a cavarsela e decide di unirsi a una squadra di racer clandestini, il Midnight Collective.
A questo punto la storia prende una piega spettacolare e si avvicina alle esagerazioni della saga cinematografica con Vin Diesel, chiedendoci di rubare velocissime supercar sulla cima di un grattacielo, agganciarsi a un elicottero con un rampino e correre lungo la facciata del palazzo per raggiungere il suolo.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.