Apidya' Special è il remake del leggendario sparatutto per Amiga e uscirà a breve

L'editore ININ ha annunciato la data d'uscita di Apidya' Special, il remake del leggendario sparatutto classico per Amiga risalente al 1992. Sarà disponibile a partire dal 25 agosto 2026 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Per festeggiare sono stati aperti i preordini per le edizioni fisiche per Nintendo Switch e PlayStation 5, acquistabili dal negozio ufficiale dell'editore.
Insetti alla riscossa
Sperando che sia migliore di R-type Dimensions III, Apidya' Special ricostruisce da zero il titolo originale, pur ricercando una fedeltà assoluta con lo stesso.
Il progetto è stato sviluppato dallo stesso team di allora, affiancato da un fan sfegatato di "Apidya" che è diventato uno sviluppatore. "Apidya' Special" si basa su una conversione per console degli anni '90 che era stata abbandonata. Combina elementi originali con altri completamente nuovi, con effetti sonori aggiuntivi autentici e musica remixata. Il leggendario compositore Chris Hülsbeck è stato richiamato per la colonna sonora, cui ha contribuito con delle nuove tracce audio.
Il gioco consentirà di giocare nella classica modalità a 4:3, oppure di sfruttare i formati più moderni. Sono inoltre disponibili degli effetti CRT opzionali, che consentono di ricreare il feeling dell'epoca.
Il trailer di apertura dei preordini mostra tante sequenze di gameplay, con diverse modalità di visualizzazione. Insomma, gli appassionati di retrogaming dovrebbero essere contenti di questa nuova operazione di riesumazione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.