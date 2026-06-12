Apidya' Special è il remake del leggendario sparatutto per Amiga e uscirà a breve

L'editore ININ ha annunciato la data d'uscita di Apidya' Special, il remake del leggendario sparatutto classico per Amiga risalente al 1992. Sarà disponibile a partire dal 25 agosto 2026 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Per festeggiare sono stati aperti i preordini per le edizioni fisiche per Nintendo Switch e PlayStation 5, acquistabili dal negozio ufficiale dell'editore.