La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà giocabile in anticipo preacquistando alcune edizioni

Infinity Ward ha annunciato che i giocatori che effettueranno il preordine o il preacquisto digitale della Standard Digital Edition o dell'Edizione Cassaforte di Call of Duty: Modern Warfare 4 riceveranno alcuni giorni di accesso anticipato alla campagna single player.
Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile a partire dal 23 ottobre 2026, mentre l'accesso anticipato partirà da venerdì 16 ottobre. Si tratta di una settimana prima del lancio. Praticamente, potrete concludere la campagna con comodità prima dell'arrivo delle altre modalità.
Altri bonus
Rimangono validi gli altri bonus che si riceveranno preacquistando il gioco: l'accesso anticipato alla Beta Aperta e la Skin Operatore Hunter Killer, disponibile da subito in Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone.
La campagna per giocatore singolo si svilupperà seguendo una struttura a doppio filo. Da un lato, il titolo seguirà le vicende di una squadra di giovani soldati sudcoreani, impegnati a resistere lungo linee del fronte sudcoreano. Dall'altro, la sceneggiatura riporterà in scena il Capitano Price, impegnato in una "guerra personale dietro le quinte" in diverse aree del globo e costantemente braccato dai suoi avversari.
La narrazione confluirà in un'unica linea narrativa quando le operazioni clandestine di Price si scontreranno con le fazioni responsabili dell'invasione asiatica, portando a un'ulteriore escalation militare.
Gli sviluppatori hanno promesso che la storia vedrà la conclusione di diverse linee narrative nate nei capitoli precedenti, portando a un punto di rottura decisivo per l'universo narrativo della serie. Per quanto riguarda le singole missioni, queste includeranno sequenze in Corea, a New York, a Parigi, a Mumbai e in altri luoghi del pianeta.
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