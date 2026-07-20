Call of Duty: Modern Warfare 4 annuncia le date dell'open beta su PC e console

Activision e Infinity Ward hanno annunciato le date previste per l'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con il gioco che potrà dunque essere provato in anteprima da tutti dal 28 agosto al primo settembre, e nella settimana precedente con l'accesso anticipato.
Coloro che hanno invece effettuato la prenotazione del gioco hanno diritto a un accesso anticipato alla versione di prova dal 21 al 25 agosto, mentre per tutti gli altri la beta si svolgerà dal 28 agosto al primo settembre, includendo per la prima volta anche la console Nintendo.
Per tutte le informazioni riguardanti il beta test, Activision ha organizzato un evento in livestream della serie Call of Duty: Next che si terrà il 21 agosto, praticamente all'inizio dell'accesso anticipato.
Un multiplayer da sperimentare
La beta aperta di Call of Duty: Modern Warfare 4 si concentrerà su alcune delle modalità multiplayer presenti nel gioco, consentendo un'immersione nel mondo multigiocatore del nuovo capitolo nelle ultime due settimane di agosto.
"Preparati a lanciarti in numerose mappe e modalità multigiocatore, scegliendo tra un'ampia selezione di nuovi operatori, inclusi tutti gli operatori della Vault Edition per i giocatori che prenotano tale edizione".
La beta consente inoltre di sbloccare ben 19 armi diverse in ogni tipo di scontro, dalle piccole scaramucce 3v3 alle imponenti battaglie tattiche con carri armati e molto altro.
Presenti modalità nuove o già note, tra le quali la classica "Cerca e distruggi" o la nuova "Kill Block", oltre al "Percorso di addestramento alla mobilità".
La beta consente inoltre di impratichirsi con il nuovo sistema di movimento e la balistica aggiornata di Call of Duty: Modern Warfare 4, oltre a sperimentare il sistema di progressione e personalizzazione del proprio combattente.
Nel frattempo, pare che le versioni PS4 e PS5 di Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 abbiano superato i 7 milioni di giocatori.