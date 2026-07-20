Call of Duty: Modern Warfare 4 annuncia le date dell'open beta su PC e console

Activision e Infinity Ward hanno annunciato le date previste per l'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con il gioco che potrà dunque essere provato in anteprima da tutti dal 28 agosto al primo settembre, e nella settimana precedente con l'accesso anticipato.

Coloro che hanno invece effettuato la prenotazione del gioco hanno diritto a un accesso anticipato alla versione di prova dal 21 al 25 agosto, mentre per tutti gli altri la beta si svolgerà dal 28 agosto al primo settembre, includendo per la prima volta anche la console Nintendo.

Per tutte le informazioni riguardanti il beta test, Activision ha organizzato un evento in livestream della serie Call of Duty: Next che si terrà il 21 agosto, praticamente all'inizio dell'accesso anticipato.