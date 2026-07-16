Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la Aston Martin Dreadnought, il SUV tattico da battaglia

Aston Martin entra nell'universo di Call of Duty con Dreadnought , un SUV tattico ad alte prestazioni progettato esclusivamente come concept digitale per Call of Duty: Modern Warfare 4 e Call of Duty: Warzone . Il veicolo nasce dalla collaborazione tra il team creativo della casa automobilistica britannica e gli sviluppatori di Infinity Ward, con l'obiettivo di combinare il design tipico del marchio con le esigenze di un mezzo pensato per gli scenari di combattimento del gioco.

La Dreadnought viene descritta come una sorta di fortezza mobile, caratterizzata da una carrozzeria blindata, piastre protettive di livello militare e una configurazione pensata per resistere agli scontri più intensi. Il veicolo permetterà ai giocatori di avanzare nelle zone controllate dai nemici, supportare la squadra durante le operazioni e affrontare le aree più pericolose delle mappe grazie alla sua resistenza ai danni.

La Dreadnought in azione

Dal punto di vista delle prestazioni, il mezzo è stato sviluppato integrando la fisica di guida dell'universo di Modern Warfare, con una trazione integrale progettata per garantire velocità elevata, accelerazione e capacità di affrontare situazioni tattiche diverse. Il concept richiama inoltre il carattere sportivo di Aston Martin attraverso un motore V12 virtuale e un'impostazione ispirata alle supercar del marchio.

Il nome Dreadnought richiama la storica corazzata britannica HMS Dreadnought, una nave militare dei primi anni del Novecento che introdusse importanti innovazioni tecnologiche e diede origine a una nuova classe di navi da guerra. Nel contesto del gioco, il termine vuole rappresentare un mezzo che unisce potenza, protezione e capacità operative avanzate.

Pur trattandosi di un veicolo immaginario, il progetto riprende diversi elementi stilistici associati ad Aston Martin, come la fibra di carbonio con trama a spina di pesce, gli interni in pelle Oxford Tan, dettagli metallici dorati e la livrea Chiltern Green legata alla tradizione del marchio.

Marek Reichman, Chief Creative Officer di Aston Martin, ha spiegato che il progetto ha permesso al team di esplorare una versione più estrema del linguaggio estetico della casa automobilistica: "Il team ha accolto con grande entusiasmo la sfida, tutt'altro che semplice, di ridefinire l'essenza stessa di una Aston Martin quando l'unico limite è l'immaginazione. Per creare questo fuoristrada estremo, ho dovuto immaginare la Dreadnought non solo come un elemento digitale, ma come un veicolo reale, capace di muoversi nelle strade di New York, affrontare i monsoni di Mumbai e comportarsi in modo credibile in qualsiasi scenario".

Reichman ha aggiunto: "Per me, la Dreadnought è inconfondibilmente una Aston Martin, semplicemente amplificata senza freni. La cura dei dettagli che siamo riusciti a introdurre, dalla vernice Chiltern Green al telaio in fibra di carbonio e ai dettagli come le cerniere delle porte in oro satinato anodizzato, dimostra la nostra volontà di offrire un'esperienza Aston Martin autentica".

La realizzazione del veicolo ha richiesto una collaborazione diretta tra Aston Martin e Infinity Ward durante tutte le fasi dello sviluppo, dalla definizione del concept alla modellazione, dalle animazioni alla gestione della fisica di guida, fino al bilanciamento del gameplay.

Un rappresentante di Infinity Ward ha descritto la Dreadnought come "un veicolo corazzato ad altissime prestazioni che rispetta fedelmente la filosofia di design di Aston Martin, pronto ad affrontare qualsiasi scenario di battaglia. È senza dubbio il mezzo a trazione integrale più aggressivo mai visto in Modern Warfare 4".

Prima del debutto digitale, una riproduzione fisica della Dreadnought sarà mostrata al pubblico durante il Fanatics Fest di New York. Nel gioco, invece, il veicolo sarà disponibile dal lancio di Modern Warfare 4, previsto per il 23 ottobre, all'interno di specifici punti di interesse nella modalità DMZ e in Call of Duty: Warzone.