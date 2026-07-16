Rhythm Paradise Groove domina ancora le classifiche giapponesi

Famitsu ha pubblicato le nuove classifiche di vendita giapponesi, valide per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026. Sul fronte software, a mantenere la vetta della classifica è stato ancora una volta Rhythm Paradise Groove per Nintendo Switch, che ha registrato altre 126.073 copie vendute nei negozi, portando il totale a oltre 519.000 unità.

La migliore nuova uscita della settimana è stata invece Magical Girl Witch Trials per Nintendo Switch, che ha debuttato con 21.283 copie vendute. Il titolo si è posizionato davanti ad altre pubblicazioni di rilievo, tra cui Tomodachi Life: Una vita da sogno, che ha continuato a ottenere risultati positivi con altre 20.827 copie vendute e un totale complessivo vicino a 1,46 milioni di unità.

Tra le nuove uscite figurano anche Assassin's Creed Black Flag Resynced su PlayStation 5, che ha esordito con 17.152 copie, e Echoes of Aincrad: Sword Art Online, sempre su PS5, con 16.092 copie. Le versioni Nintendo Switch 2 di Digimon Story: Time Stranger e Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok hanno invece registrato rispettivamente 15.644 e 12.544 copie vendute.

Per quanto riguarda il mercato hardware, Nintendo Switch 2 ha mantenuto il primo posto con 28.755 unità vendute, raggiungendo un totale installato in Giappone di 6.026.931 console. La famiglia PlayStation 5 ha registrato complessivamente 11.384 unità, mentre la famiglia Nintendo Switch ha totalizzato 8.712 unità. Più distaccate le console Xbox Series, che nel complesso hanno venduto 157 unità nel periodo considerato.