Rhythm Paradise Groove domina ancora le classifiche giapponesi

Famitsu ha pubblicato le nuove classifiche di vendita giapponesi, valide per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026. Sul fronte software, a mantenere la vetta della classifica è stato ancora una volta Rhythm Paradise Groove per Nintendo Switch, che ha registrato altre 126.073 copie vendute nei negozi, portando il totale a oltre 519.000 unità.
La migliore nuova uscita della settimana è stata invece Magical Girl Witch Trials per Nintendo Switch, che ha debuttato con 21.283 copie vendute. Il titolo si è posizionato davanti ad altre pubblicazioni di rilievo, tra cui Tomodachi Life: Una vita da sogno, che ha continuato a ottenere risultati positivi con altre 20.827 copie vendute e un totale complessivo vicino a 1,46 milioni di unità.
Tra le nuove uscite figurano anche Assassin's Creed Black Flag Resynced su PlayStation 5, che ha esordito con 17.152 copie, e Echoes of Aincrad: Sword Art Online, sempre su PS5, con 16.092 copie. Le versioni Nintendo Switch 2 di Digimon Story: Time Stranger e Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok hanno invece registrato rispettivamente 15.644 e 12.544 copie vendute.
Per quanto riguarda il mercato hardware, Nintendo Switch 2 ha mantenuto il primo posto con 28.755 unità vendute, raggiungendo un totale installato in Giappone di 6.026.931 console. La famiglia PlayStation 5 ha registrato complessivamente 11.384 unità, mentre la famiglia Nintendo Switch ha totalizzato 8.712 unità. Più distaccate le console Xbox Series, che nel complesso hanno venduto 157 unità nel periodo considerato.
Le classifiche
Vediamo ora le classifiche softwre e hardware giapponesi di questa settimana:
Classifiche Software (6/7/26 - 12/07/26)
- Rhythm Paradise Groove (Nintendo, 02/07/26) - 126.073 copie (519.451 copie totali)
- Magical Girl Witch Trials (Acacia, 09/07/26) - 21.283 copie (nuova uscita)
- Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 16/04/26) - 20.827 copie (1.457.949 copie totali)
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (Ubisoft, 09/07/26) - 17.152 copie (nuova uscita)
- Echoes of Aincrad: Sword Art Online (Bandai Namco, 09/07/26) - 16.092 copie (nuova uscita)
- Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco, 09/07/26) - 15.644 copie (nuova uscita) - Nintendo Switch 2
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (Cygames, 09/07/26) - 12.544 copie (nuova uscita) - Nintendo Switch 2
- Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco, 09/07/26) - 11.251 copie (nuova uscita) - Nintendo Switch
- CRAZY CHA!N: Elpis no Kusari (Idea Factory, 09/07/26) - 9.874 copie (nuova uscita)
- Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 11/06/26) - 8.917 copie (168.513 copie totali)
Classifica hardware (6/7/26 - 12/07/26)
- Nintendo Switch 2 - 28.755 unità (6.026.931 unità totali)
- PlayStation 5 Digital Edition - 10.657 unità (1.353.255 unità totali)
- Nintendo Switch OLED Model - 4.056 unità (9.607.157 unità totali)
- Nintendo Switch Lite - 4.040 unità (6.992.757 unità totali)
- Nintendo Switch - 616 unità (20.303.993 unità totali)
- PlayStation 5 Pro - 473 unità (366.699 unità totali)
- PlayStation 5 - 264 unità (5.921.490 unità totali)
- Xbox Series X Digital Edition - 109 unità (33.077 unità totali)
- Xbox Series S - 33 unità (342.685 unità totali)
- Xbox Series X - 15 unità (328.252 unità totali)