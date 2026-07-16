Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D è in promo su AliExpress: risparmia sull'acquisto con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: applicando il codice ITVS020 è possibile ottenere uno sconto di 20€ per un costo totale e finale d'acquisto di 137,45€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo tramite questo link.

L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore desktop progettato per offrire buone prestazioni nel gaming e nelle attività che richiedono una potenza di calcolo elevata. Appartenente alla serie Ryzen 5000, utilizza l'architettura Zen 3 e si rivolge agli utenti che cercano un equilibrio tra velocità, affidabilità e prezzo. La CPU dispone di 6 core e 12 thread.