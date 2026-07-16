Il processore AMD Ryzen 5 5500X3D è in promo su AliExpress: risparmia sull'acquisto con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 5500X3D: applicando il codice ITVS020 è possibile ottenere uno sconto di 20€ per un costo totale e finale d'acquisto di 137,45€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo tramite questo link.
L'AMD Ryzen 5 5500X3D è un processore desktop progettato per offrire buone prestazioni nel gaming e nelle attività che richiedono una potenza di calcolo elevata. Appartenente alla serie Ryzen 5000, utilizza l'architettura Zen 3 e si rivolge agli utenti che cercano un equilibrio tra velocità, affidabilità e prezzo. La CPU dispone di 6 core e 12 thread.
Ulteriori dettagli sul processore
La frequenza di base è di 3 GHz, mentre può raggiungere una velocità massima di 4 GHz grazie alla tecnologia di accelerazione automatica. Uno dei punti di forza del Ryzen 5 5500X3D è la presenza di una grande quantità di memoria cache, con 96 MB di cache L3, progettata per migliorare la gestione dei dati e contribuire a prestazioni più elevate soprattutto nei videogiochi compatibili.
Il processore utilizza il socket AM4. Il consumo energetico dichiarato è di 105W. Si tratta di una soluzione interessante per chi vuole aggiornare un PC basato sulla piattaforma AM4 ottenendo prestazioni abbastanza solide nel gaming e nell'utilizzo generale.