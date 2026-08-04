I voti di Beast of Reincarnation sembrano parecchio contrastanti

Dando un'occhiata a questa lunga lista viene fuori una sorpresa: il voto che ricorre più spesso è quello che rientra nell'orbita dell'8 , ma alcuni fra i pareri più autorevoli a livello internazionale si sono espressi per una mera sufficienza.

Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato

Sono spuntati online i voti di Beast of Reincarnation , e sembra proprio che la stampa internazionale abbia espresso valutazioni parecchio contrastanti in merito al nuovo titolo sviluppato da Game Freak.

Che cosa è andato storto?

Dopo il primo voto positivo su Famitsu, l'accoglienza che la stampa internazionale ha riservato a Beast of Reincarnation è stata dunque decisamente "mista", con appunto recensioni entusiastiche contrapposte ad altre molto, molto più prudenti.

Che cosa è andato storto? Secondo IGN il gioco pecca sul piano dell'esecuzione, ha una storia blanda e piena di cliché, una scarsa varietà di nemici e boss fight deludenti, sebbene ci siano diversi altri aspetti dell'esperienza che invece meritano un plauso: il lupo, alcuni scenari e alcune creature.

Curiosamente, quegli stessi difetti vengono considerati da GamesRadar come dei pregi: sia il sistema di combattimento, giudicato solido e profondo, sia la trama, che viene definita "profonda e riflessiva".