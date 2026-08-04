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I voti di Beast of Reincarnation sembrano parecchio contrastanti

L'embargo è scaduto e la stampa internazionale ha espresso le proprie valutazioni su Beast of Reincarnation, ma i voti ricevuti dal gioco sembrano parecchio contrastanti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/08/2026
I protagonisti di Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Sono spuntati online i voti di Beast of Reincarnation, e sembra proprio che la stampa internazionale abbia espresso valutazioni parecchio contrastanti in merito al nuovo titolo sviluppato da Game Freak.

I giudizi delle varie testate passano infatti da punteggi clamorosamente alti a chiare insufficienze, mettendo in evidenza un'esperienza che può piacere o non piacere e che sembra soffrire per alcune mancanze in particolare.

  • Vice - 9,5
  • GamesRadar+ - 9
  • But Why Tho? - 9
  • Final Weapon - 9
  • SteamDeckHQ - 9
  • Wccftech - 8,5
  • CGMagazine - 8,5
  • Gamers Heroes - 8,5
  • Indigo GEEK - 8,5
  • XGN - 8,5
  • GamingTrend - 8,5
  • PlayStation Universe - 8,5
  • Xbox Achievements - 8,5
  • Video Chums - 8,3
  • Voxel - 8,2
  • Checkpoint Gaming - 8
  • DualShockers - 8
  • Hey Poor Player - 8
  • Stevivor - 8
  • RPG Site - 8
  • PlayStation Lifestyle - 8
  • DayOne - 8
  • ZTGD - 8
  • PCGamesN - 8
  • The Outerhaven - 8
  • TechRadar Gaming - 8
  • Siliconera - 8
  • Shacknews - 8
  • Digital Chumps - 7,8
  • COGconnected - 7,5
  • PC Gamer - 7,3
  • Destructoid - 7
  • Console Creatures - 7
  • Gamereactor - 7
  • GameSpew - 7
  • Metro GameCentral - 7
  • Insider Gaming - 7
  • Loot Level Chill - 7
  • TheSixthAxis - 7
  • Push Square - 7
  • RPGamer - 7
  • Atomix - 7
  • RPG Fan - 7
  • Hardcore Gamer - 7
  • Screen Rant - 7
  • Giant Bomb - 7
  • Meristation - 7
  • GameStar - 6,8
  • Critical Hits - 6,5
  • PC Games - 6,5
  • Gaming Age - 6,5
  • IGN - 6
  • Game Informer - 6
  • GameSpot - 6
  • MonsterVine - 6
  • Guardian - 6
  • Eurogamer - 6
  • Restart.run - 6
  • VGC - 6
  • Noisy Pixel - 6
  • Dexerto - 6
  • ComicBook - 5
  • Game Rant - 5
Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato Dopo Pokémon, Beast of Reincarnation non è proprio nello stile di Game Freak, ma era quello più appropriato

Dando un'occhiata a questa lunga lista viene fuori una sorpresa: il voto che ricorre più spesso è quello che rientra nell'orbita dell'8, ma alcuni fra i pareri più autorevoli a livello internazionale si sono espressi per una mera sufficienza.

Che cosa è andato storto?

Dopo il primo voto positivo su Famitsu, l'accoglienza che la stampa internazionale ha riservato a Beast of Reincarnation è stata dunque decisamente "mista", con appunto recensioni entusiastiche contrapposte ad altre molto, molto più prudenti.

Che cosa è andato storto? Secondo IGN il gioco pecca sul piano dell'esecuzione, ha una storia blanda e piena di cliché, una scarsa varietà di nemici e boss fight deludenti, sebbene ci siano diversi altri aspetti dell'esperienza che invece meritano un plauso: il lupo, alcuni scenari e alcune creature.

Curiosamente, quegli stessi difetti vengono considerati da GamesRadar come dei pregi: sia il sistema di combattimento, giudicato solido e profondo, sia la trama, che viene definita "profonda e riflessiva".

#Voti della critica
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