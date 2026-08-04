I voti di Beast of Reincarnation sembrano parecchio contrastanti

Sono spuntati online i voti di Beast of Reincarnation, e sembra proprio che la stampa internazionale abbia espresso valutazioni parecchio contrastanti in merito al nuovo titolo sviluppato da Game Freak.
I giudizi delle varie testate passano infatti da punteggi clamorosamente alti a chiare insufficienze, mettendo in evidenza un'esperienza che può piacere o non piacere e che sembra soffrire per alcune mancanze in particolare.
- Vice - 9,5
- GamesRadar+ - 9
- But Why Tho? - 9
- Final Weapon - 9
- SteamDeckHQ - 9
- Wccftech - 8,5
- CGMagazine - 8,5
- Gamers Heroes - 8,5
- Indigo GEEK - 8,5
- XGN - 8,5
- GamingTrend - 8,5
- PlayStation Universe - 8,5
- Xbox Achievements - 8,5
- Video Chums - 8,3
- Voxel - 8,2
- Checkpoint Gaming - 8
- DualShockers - 8
- Hey Poor Player - 8
- Stevivor - 8
- RPG Site - 8
- PlayStation Lifestyle - 8
- DayOne - 8
- ZTGD - 8
- PCGamesN - 8
- The Outerhaven - 8
- TechRadar Gaming - 8
- Siliconera - 8
- Shacknews - 8
- Digital Chumps - 7,8
- COGconnected - 7,5
- PC Gamer - 7,3
- Destructoid - 7
- Console Creatures - 7
- Gamereactor - 7
- GameSpew - 7
- Metro GameCentral - 7
- Insider Gaming - 7
- Loot Level Chill - 7
- TheSixthAxis - 7
- Push Square - 7
- RPGamer - 7
- Atomix - 7
- RPG Fan - 7
- Hardcore Gamer - 7
- Screen Rant - 7
- Giant Bomb - 7
- Meristation - 7
- GameStar - 6,8
- Critical Hits - 6,5
- PC Games - 6,5
- Gaming Age - 6,5
- IGN - 6
- Game Informer - 6
- GameSpot - 6
- MonsterVine - 6
- Guardian - 6
- Eurogamer - 6
- Restart.run - 6
- VGC - 6
- Noisy Pixel - 6
- Dexerto - 6
- ComicBook - 5
- Game Rant - 5
Dando un'occhiata a questa lunga lista viene fuori una sorpresa: il voto che ricorre più spesso è quello che rientra nell'orbita dell'8, ma alcuni fra i pareri più autorevoli a livello internazionale si sono espressi per una mera sufficienza.
Che cosa è andato storto?
Dopo il primo voto positivo su Famitsu, l'accoglienza che la stampa internazionale ha riservato a Beast of Reincarnation è stata dunque decisamente "mista", con appunto recensioni entusiastiche contrapposte ad altre molto, molto più prudenti.
Che cosa è andato storto? Secondo IGN il gioco pecca sul piano dell'esecuzione, ha una storia blanda e piena di cliché, una scarsa varietà di nemici e boss fight deludenti, sebbene ci siano diversi altri aspetti dell'esperienza che invece meritano un plauso: il lupo, alcuni scenari e alcune creature.
Curiosamente, quegli stessi difetti vengono considerati da GamesRadar come dei pregi: sia il sistema di combattimento, giudicato solido e profondo, sia la trama, che viene definita "profonda e riflessiva".