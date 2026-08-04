Henry Cavill annuncia la serie animata di Warhammer 40.000 per Secret Level

L'annuncio è arrivato a pochi giorni dall'ultimo aggiornamento sui progetti attualmente in cantiere legati all'universo futuristico creato da Games Workshop, e Cavil ne ha approfittato per confermare una serie di cose.

"Dave ha dimostrato di essere un vero maestro nel suo mestiere: sarà lui a guidare il progetto e noi stiamo sostenendo il suo titanico lavoro, assicurandoci che tutto sia perfettamente allineato con il piano generale dell'universo narrativo."

"Stiamo lavorando a stretto contatto con Dave Wilson, John Orloff e Blur Studio alla nuova serie animata di Secret Level, che dedicherà un'intera stagione a Warhammer 40.000", ha scritto l'attore. "Più precisamente, alla Deathwatch !"

Mike Flanagan sarà della partita

Esattamente un anno fa Henry Cavill ha detto di starsi godendo la creazione del cinematic universe di Warhammer 40.000, e finalmente sembra che i vari tasselli stiano trovano il proprio posto nell'ambito di un progetto senza dubbio molto ambizioso e complesso.

Mike Flanagan

"Natalie Viscuso e io stiamo davvero lavorando con Mike Flanagan, che scriverà la serie live action di Warhammer!", ha rivelato Henry Cavill. "Stiamo già collaborando con lui per definire la direzione creativa e stiamo facendo notevoli progressi sulla storia."

"Come i fan ben sanno, si tratta di un universo enorme e complesso da adattare, ma lo straordinario talento di Mike ci sta aiutando a dargli forma nel migliore dei modi." Flanagan, come saprete, è il talentuoso autore di serie televisive come The Haunting of Hill House, Midnight Mass e La Caduta della Casa degli Usher.

"In secondo luogo, sì, abbiamo anche coinvolto United Artists nel progetto. Possono contare su un patrimonio di esperienza e talento davvero straordinario, quindi è stato naturale scegliere di collaborare con loro, soprattutto dopo la mia esperienza con Highlander.

Infine Cavill ha confermato un'ultima, importante notizia: sarà lui il protagonista della serie televisiva di Warhammer 40.000. "Molti di voi mi hanno chiesto se interpreterò ancora il ruolo principale nella serie TV live action. Posso rassicurarvi: assolutamente sì! Chi sarà quel personaggio, però, resterà ancora un segreto."

"Insieme, unendo le forze e lavorando fianco a fianco con gli straordinari professionisti di Games Workshop, stiamo facendo tutto il possibile per offrirvi il miglior adattamento dell'universo di Warhammer che possiate immaginare."