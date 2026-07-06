Akira torna al cinema: il capolavoro di Katsuhiro Otomo verrà proiettato in IMAX

Akira, uno dei lungometraggi più rilevanti dell'animazione nipponica, sta per tornare al cinema e lo farà con una nuova proiezione in 4K presso il circuito IMAX, riportando in auge il capolavoro di Katsuhiro Otomo che di fatto ha contribuito a diffondere la conoscenza degli anime in tutto il mondo.

Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato il ritorno di Akira al cinema con data d uscita fissata per il 4 settembre: a partire da tale giorno, il film verrà proiettato presso alcune sale nel mondo, in 4K e IMAX.

Il problema è che, almeno per il momento, l'annuncio riguarda solo il Nord America fra Stati Uniti e Canada, in attesa di ulteriori informazioni da parte dei distributori.