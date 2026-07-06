Akira torna al cinema: il capolavoro di Katsuhiro Otomo verrà proiettato in IMAX

Akira, uno dei lungometraggi più rilevanti dell'animazione nipponica, sta per tornare al cinema e lo farà con una nuova proiezione in 4K presso il circuito IMAX, riportando in auge il capolavoro di Katsuhiro Otomo che di fatto ha contribuito a diffondere la conoscenza degli anime in tutto il mondo.
Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato il ritorno di Akira al cinema con data d uscita fissata per il 4 settembre: a partire da tale giorno, il film verrà proiettato presso alcune sale nel mondo, in 4K e IMAX.
Il problema è che, almeno per il momento, l'annuncio riguarda solo il Nord America fra Stati Uniti e Canada, in attesa di ulteriori informazioni da parte dei distributori.
Una nuova immersione nel mondo cyberpunk
Akira viene dunque riproposto con tutti i contenuti della versione uscita originariamente nel 1988, con ben 124 minuti di animazione ma rielaborati in 4K e con il supporto per IMAX, che dovrebbe garantire un'immersione inedita nel mondo fantascientifico creato da Otomo.
Non è peraltro la prima volta che l'opera viene proposta in forma rimasterizzata: già nel 2020 è stata distribuita la versione in 4K al cinema, ma in questo caso oltre alla migliore definizione si aggiunge anche il supporto per IMAX.
Ovviamente non si tratta di un film progettato per tale formato, ma l'adattamento dovrebbe comunque garantire un grado di immedesimazione notevole, anche grazie al livello qualitativo di disegni e animazioni che caratterizzano già l'originale.
Il classico cyberpunk di Otomo è un adattamento animato dell'omonimo manga da parte del medesimo autore, a sua volta già considerato un'opera seminale del genere in formato cartaceo.
A questo punto attendiamo eventuali comunicazioni su una distribuzione del film anche al di fuori del Nord America, sebbene non ci siano dettagli che facciano pensare a un'estensione dell'iniziativa, per il momento.
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