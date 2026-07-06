Galaxy Z Fold 8 e Ultra: Samsung punta a una piega quasi invisibile come OPPO

Mancano poche settimane alla presentazione dei nuovi Galaxy Z Fold 8 e Ultra . Di recente, oltre al listino prezzi trapelato, sono emersi ulteriori dettagli relativi al meccanismo di apertura e alla visibilità della piega. Secondo quanto riportato, il sistema dovrebbe essere in linea con un modello specifico di OPPO , ovvero il Find N6. Questo si tradurrebbe in una piega praticamente invisibile , con conseguenti vantaggi anche per l'esperienza d'uso complessiva dell'utente.

Un meccanismo di chiusura riprogettato

A riportare le informazioni è stato il noto leaker Ice Universe. Samsung avrebbe riprogettato il sistema di apertura e chiusura per rendere il movimento ancora più fluido e naturale. Questa scelta potrebbe offrire diversi vantaggi, ma anche alcuni potenziali compromessi. Secondo il leaker, infatti, i nuovi pieghevoli potrebbero non mantenere con altrettanta facilità determinate angolazioni rispetto ai precedenti Galaxy Z Fold. Di conseguenza, gli utenti che utilizzano la modalità Flex di Samsung potrebbero riscontrare delle difficoltà, ma si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di dettagli più concreti.

Le indiscrezioni

Ice Universe ha fatto un confronto diretto con il pieghevole OPPO Find N6. La piega di quest'ultimo, lo ricordiamo, è molto più contenuta e nettamente migliore rispetto a quella del Galaxy Z Fold 7. Questo miglioramento si applicherà anche ad altri modelli, quindi sia al Fold 8 standard che al Fold 8 Ultra. Specifichiamo che i primi miglioramenti erano già stati riscontrati con il predecessore Fold 7, ma ora la situazione dovrebbe evolvere ulteriormente.