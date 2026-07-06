Ritorno a Khorinis a prezzo di saldo: Gothic 1 Remake cala ancora su Instant Gaming

Varcare i confini della barriera magica di Khorinis costa meno del previsto per gli amanti dei giochi di ruolo vecchio stampo. A pochissime settimane dal debutto ufficiale nei negozi, il brutale Gothic 1 Remake è già protagonista di un taglio netto rispetto al prezzo di listino italiano fissato a 50,00€. La chiave per PC Steam si trova infatti a 28,29€ escluse le tasse, una cifra che si converte in 34,51€ IVA inclusa una volta giunti alla schermata di pagamento. Il ribasso esposto sul portale si attesta al 43%, mentre il risparmio calcolato sulla spesa finale comprensiva di imposte è pari al 30,98%. Se non vedete l'ora di iniziare la vostra scalata sociale tra i prigionieri della colonia, potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Un mondo spietato che non fa sconti
Alkimia Interactive ha affrontato lo sviluppo di Gothic 1 Remake con un rispetto sacrale per l'opera originale. La colonia penale mantiene intatta quella spietata filosofia di gioco che ha fatto innamorare un'intera generazione: i mostri non si adattano al livello del protagonista, i personaggi non giocanti seguono routine quotidiane ferree e un passo falso nei boschi significa morte certa. Gli sviluppatori hanno però arricchito l'esperienza integrando oltre venti ore di contenuti totalmente inediti, ampliando la cultura degli Orchi e inserendo missioni secondarie pensate per colmare i vecchi buchi di trama, garantendo un'immersione ancora più profonda.
La vera rivoluzione di Gothic 1 Remake passa inevitabilmente dal comparto tecnologico. Sfruttando l'Unreal Engine 5, la Barriera e le miniere di Khorinis acquistano una tridimensionalità e un sistema di illuminazione dinamica capaci di stupire, senza smarrire quell'estetica cupa e sporca tipica del brand. I vecchi controlli legnosi lasciano spazio a un sistema di combattimento moderno e reattivo, basato sul tempismo e sulla crescita reale delle abilità del protagonista. Qui trovate la nostra recensione di Gothic 1 Remake.
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