Ritorno a Khorinis a prezzo di saldo: Gothic 1 Remake cala ancora su Instant Gaming

Varcare i confini della barriera magica di Khorinis costa meno del previsto per gli amanti dei giochi di ruolo vecchio stampo. A pochissime settimane dal debutto ufficiale nei negozi, il brutale Gothic 1 Remake è già protagonista di un taglio netto rispetto al prezzo di listino italiano fissato a 50,00€. La chiave per PC Steam si trova infatti a 28,29€ escluse le tasse, una cifra che si converte in 34,51€ IVA inclusa una volta giunti alla schermata di pagamento. Il ribasso esposto sul portale si attesta al 43%, mentre il risparmio calcolato sulla spesa finale comprensiva di imposte è pari al 30,98%. Se non vedete l'ora di iniziare la vostra scalata sociale tra i prigionieri della colonia, potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un mondo spietato che non fa sconti

Alkimia Interactive ha affrontato lo sviluppo di Gothic 1 Remake con un rispetto sacrale per l'opera originale. La colonia penale mantiene intatta quella spietata filosofia di gioco che ha fatto innamorare un'intera generazione: i mostri non si adattano al livello del protagonista, i personaggi non giocanti seguono routine quotidiane ferree e un passo falso nei boschi significa morte certa. Gli sviluppatori hanno però arricchito l'esperienza integrando oltre venti ore di contenuti totalmente inediti, ampliando la cultura degli Orchi e inserendo missioni secondarie pensate per colmare i vecchi buchi di trama, garantendo un'immersione ancora più profonda.

La vera rivoluzione di Gothic 1 Remake passa inevitabilmente dal comparto tecnologico. Sfruttando l'Unreal Engine 5, la Barriera e le miniere di Khorinis acquistano una tridimensionalità e un sistema di illuminazione dinamica capaci di stupire, senza smarrire quell'estetica cupa e sporca tipica del brand. I vecchi controlli legnosi lasciano spazio a un sistema di combattimento moderno e reattivo, basato sul tempismo e sulla crescita reale delle abilità del protagonista. Qui trovate la nostra recensione di Gothic 1 Remake.