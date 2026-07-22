Gothic 1 Remake per PC Steam ancora in sconto su Instant Gaming per convincervi a tornare a Khorinis

La rinascita di un classico senza tempo del gioco di ruolo

Sviluppato da Alkimia Interactive e pubblicato da THQ Nordic, Gothic 1 Remake ricostruisce integralmente l'opera cult del 2001 sfruttando la potenza visiva dell'Unreal Engine 5. La storia riporta i giocatori all'interno della barriera magica della Colonia mineraria di Khorinis, un regno carcerario recintato da una cupola impenetrabile dove i prigionieri hanno preso il controllo della produzione di metallo magico. Nei panni dell'Eroe Senza Nome, un nuovo detenuto gettato senza cerimonie nella Valle, dovrete imparare a sopravvivere in un ecosistema ostile facendo scelte decisive. Per farsi strada sarà necessario stringere alleanze con una delle tre storiche fazioni dominanti: il Campo Vecchio, il Campo Nuovo o il Campo della Setta nel palude, ciascuna caratterizzata da filosofie, gerarchie e stili di combattimento completamente differenti.

Il punto di forza dell'esperienza originale, ampiamente preservato e potenziato in questo rifacimento, risiede nella straordinaria simulazione della vita all'interno della Colonia. Tutti gli abitanti e le creature seguono routine quotidiane realistiche, reagendo dinamicamente al comportamento del giocatore e al trascorrere del ciclo giorno e notte. Il sistema di combattimento è stato sapientemente ridisegnato per offrire una risposta ai comandi moderna, reattiva e gratificante, senza però intaccare l'alto livello di sfida e la progressione tattica che da sempre contraddistinguono la saga.

Qui trovate la nostra recensione del gioco.