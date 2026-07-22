Gothic 1 Remake per PC Steam ancora in sconto su Instant Gaming per convincervi a tornare a Khorinis

Gli amanti dei GDR vecchio stampo che non vedono l'ora di riassaporare l'atmosfera cruda e spietata della Valle delle Miniere possono approfittare di una ghiotta occasione prima del grande viaggio. Gothic 1 Remake viene di nuovo proposto su Instant Gaming a un prezzo nettamente inferiore rispetto al listino originale di 50,00€. Il titolo si trova a 28,29€ escluse le imposte, che si convertono in una spesa finale di 34,51€ IVA inclusa al momento del passaggio in cassa. Questo si traduce in un risparmio effettivo del 30,98% sul costo totale comprensivo di tasse. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
La rinascita di un classico senza tempo del gioco di ruolo
Sviluppato da Alkimia Interactive e pubblicato da THQ Nordic, Gothic 1 Remake ricostruisce integralmente l'opera cult del 2001 sfruttando la potenza visiva dell'Unreal Engine 5. La storia riporta i giocatori all'interno della barriera magica della Colonia mineraria di Khorinis, un regno carcerario recintato da una cupola impenetrabile dove i prigionieri hanno preso il controllo della produzione di metallo magico. Nei panni dell'Eroe Senza Nome, un nuovo detenuto gettato senza cerimonie nella Valle, dovrete imparare a sopravvivere in un ecosistema ostile facendo scelte decisive. Per farsi strada sarà necessario stringere alleanze con una delle tre storiche fazioni dominanti: il Campo Vecchio, il Campo Nuovo o il Campo della Setta nel palude, ciascuna caratterizzata da filosofie, gerarchie e stili di combattimento completamente differenti.
Il punto di forza dell'esperienza originale, ampiamente preservato e potenziato in questo rifacimento, risiede nella straordinaria simulazione della vita all'interno della Colonia. Tutti gli abitanti e le creature seguono routine quotidiane realistiche, reagendo dinamicamente al comportamento del giocatore e al trascorrere del ciclo giorno e notte. Il sistema di combattimento è stato sapientemente ridisegnato per offrire una risposta ai comandi moderna, reattiva e gratificante, senza però intaccare l'alto livello di sfida e la progressione tattica che da sempre contraddistinguono la saga.