Nintendo lancia i Saldi Estivi su eShop, con tantissimi sconti per Switch e Switch 2

Arriva il pieno dell'estate e con questo anche i tradizionali Saldi Estivi ufficiali su Nintendo eShop, che portano con sé tantissimi sconti per i giochi Nintendo Switch e Switch 2, con un assortimento davvero notevole fra titoli anche recenti per le console in questione.
Gli sconti sono validi da queste ore fino al 2 agosto, e comprendono una notevole quantità di giochi con riduzioni di prezzo fino al 75%, ma in certi casi anche superiori, per un totale di centinaia di giochi per Nintendo Switch e Switch 2 in promozione.
Tra i giochi scontati troviamo Red Dead Redemption, Fallout 4: Anniversary Edition, Split Fiction e vari altri titoli anche piuttosto recenti, dunque si tratta di una mandata di sconti davvero molto interessante per tutti.
Qualche esempio fra gli sconti
Potete esplorare a fondo il catalogo dei giochi in sconto a questo indirizzo sul sito ufficiale del Nintendo eShop, oppure attraverso i classici siti che effettuano il tracking sui prezzi dello store digitale.
Trattandosi di una grande quantità di titoli, qui sotto ci limitiamo a fornire solo alcuni esempi che possono risultare particolarmente interessanti per buona parte degli utenti.
Vediamo dunque alcuni dei titoli ora in sconto:
- Disney Dreamlight Valley - 27,99€
- Red Dead Redemption - 24,99€
- Fallout 4: Anniversary Edition - 47,99€
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 29,99€
- Split Fiction - 32,49€
- Little Nightmares Enhanced Edition - Complete - 7,49€
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - 17,99€
- Sid Meier's Civilization 7 Nintendo Switch 2 Edition - 4,99€
- EA Sports FC 26 - 11,99€
- GTA The Trilogy: Definitive Edition - 19,79€
- Metal Gear Solid: Master Collection Version - 9,99€
- Overcooked 2 - 5,77€
- Jurassic World Evolution: Complete Edition - 11,99€
- Blasphemous + Blasphemous 2 - 8,99€
- NBA 2K26 - 7,99€
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 29,99€
- Dredge - 9,99€
- Assassin's Creed Shadows - 35,99€
- Hogwarts Legacy - 8,99€
- Inside - 2,29€
- Suikoden I&II Remaster - 24,99€
- Dragon Quest 7 Reimagined - 4,99€
Questi sono solo alcuni esempi degli sconti attualmente in corso, dunque vi rimandiamo al Nintendo eShop per una visione più completa, considerando che avete tempo fino al 2 agosto per sfruttare l'iniziativa.