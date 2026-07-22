Nintendo lancia i Saldi Estivi su eShop, con tantissimi sconti per Switch e Switch 2

Arriva il pieno dell'estate e con questo anche i tradizionali Saldi Estivi ufficiali su Nintendo eShop, che portano con sé tantissimi sconti per i giochi Nintendo Switch e Switch 2, con un assortimento davvero notevole fra titoli anche recenti per le console in questione.

Gli sconti sono validi da queste ore fino al 2 agosto, e comprendono una notevole quantità di giochi con riduzioni di prezzo fino al 75%, ma in certi casi anche superiori, per un totale di centinaia di giochi per Nintendo Switch e Switch 2 in promozione.

Tra i giochi scontati troviamo Red Dead Redemption, Fallout 4: Anniversary Edition, Split Fiction e vari altri titoli anche piuttosto recenti, dunque si tratta di una mandata di sconti davvero molto interessante per tutti.