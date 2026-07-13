1

Un Nintendo Switch 2 con schermo OLED potrebbe essere in arrivo

Stando ad alcune indiscrezioni, esiste la possibilità che Nintendo stia lavorando a un modello di Switch 2 con schermo OLED.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/07/2026
Nintendo Switch 2

Stando a un report proveniente dalla Corea del Sud, che cita alcune fonti vicine all'industria, un Nintendo Switch 2 con schermo OLED potrebbe essere in arrivo: si parla di uno sviluppo destinato a partire entro la fine di quest'anno.

Considerando le tempistiche con cui Nintendo ha aggiornato l'originale Switch, con l'arrivo prima della versione Lite due anni dopo il lancio e poi del modello OLED quattro anni dopo, un eventuale debutto di Nintendo Switch 2 con schermo OLED nel 2028 sembrerebbe plausibile.

Le fonti riferiscono che Samsung sarebbe interessata a fornire i pannelli OLED destinati alla console, ma "l'entità dell'aumento di prezzo della piattaforma legato all'adozione del nuovo schermo è ancora sconosciuta", e potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo: ecco quanto costerà a partire da settembre Nintendo Switch 2 aumenta di prezzo: ecco quanto costerà a partire da settembre

Lo scorso maggio, infatti, la casa giapponese ha annunciato che a partire da settembre Nintendo Switch 2 subirà un rincaro, arrivando a costare 499,99€: a fronte di un listino simile, un eventuale modello OLED dove andrebbe a collocarsi?

Una caratteristica molto ambita?

Si parla già da tempo di un Nintendo Switch 2 con schermo OLED, e può darsi che queste nuove indiscrezioni rappresentino una sorta di conferma per l'arrivo di una caratteristica effettivamente molto ambita, specie da chi gioca prevalentemente in portatilità.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Le caratteristiche dei pannelli OLED sono infatti ben note per quanto concerne la resa dei colori e il contrasto, sostanzialmente superiori rispetto a qualsiasi display LED e in grado dunque di migliorare l'esperienza visiva.

#Rumor #Nintendo
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un Nintendo Switch 2 con schermo OLED potrebbe essere in arrivo