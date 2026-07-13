Stando a un report proveniente dalla Corea del Sud, che cita alcune fonti vicine all'industria, un Nintendo Switch 2 con schermo OLED potrebbe essere in arrivo: si parla di uno sviluppo destinato a partire entro la fine di quest'anno.
Considerando le tempistiche con cui Nintendo ha aggiornato l'originale Switch, con l'arrivo prima della versione Lite due anni dopo il lancio e poi del modello OLED quattro anni dopo, un eventuale debutto di Nintendo Switch 2 con schermo OLED nel 2028 sembrerebbe plausibile.
Le fonti riferiscono che Samsung sarebbe interessata a fornire i pannelli OLED destinati alla console, ma "l'entità dell'aumento di prezzo della piattaforma legato all'adozione del nuovo schermo è ancora sconosciuta", e potrebbe fare tutta la differenza del mondo.
Lo scorso maggio, infatti, la casa giapponese ha annunciato che a partire da settembre Nintendo Switch 2 subirà un rincaro, arrivando a costare 499,99€: a fronte di un listino simile, un eventuale modello OLED dove andrebbe a collocarsi?
Una caratteristica molto ambita?
Si parla già da tempo di un Nintendo Switch 2 con schermo OLED, e può darsi che queste nuove indiscrezioni rappresentino una sorta di conferma per l'arrivo di una caratteristica effettivamente molto ambita, specie da chi gioca prevalentemente in portatilità.
Le caratteristiche dei pannelli OLED sono infatti ben note per quanto concerne la resa dei colori e il contrasto, sostanzialmente superiori rispetto a qualsiasi display LED e in grado dunque di migliorare l'esperienza visiva.