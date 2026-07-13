Stando a un report proveniente dalla Corea del Sud, che cita alcune fonti vicine all'industria, un Nintendo Switch 2 con schermo OLED potrebbe essere in arrivo: si parla di uno sviluppo destinato a partire entro la fine di quest'anno.

Considerando le tempistiche con cui Nintendo ha aggiornato l'originale Switch, con l'arrivo prima della versione Lite due anni dopo il lancio e poi del modello OLED quattro anni dopo, un eventuale debutto di Nintendo Switch 2 con schermo OLED nel 2028 sembrerebbe plausibile.

Le fonti riferiscono che Samsung sarebbe interessata a fornire i pannelli OLED destinati alla console, ma "l'entità dell'aumento di prezzo della piattaforma legato all'adozione del nuovo schermo è ancora sconosciuta", e potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Lo scorso maggio, infatti, la casa giapponese ha annunciato che a partire da settembre Nintendo Switch 2 subirà un rincaro, arrivando a costare 499,99€: a fronte di un listino simile, un eventuale modello OLED dove andrebbe a collocarsi?