Kingdom Hearts sarà al D23 di Disney, possibili novità in arrivo per Kingdom Hearts 4?

Potremmo non dover attendere a lungo per nuove informazioni su Kingdom Hearts 4. Disney ha infatti annunciato che il franchise di Square Enix sarà tra i protagonisti del D23, il grande evento dedicato ai fan in cui, in passato, sono arrivati trailer e aggiornamenti sulle avventure di Sora, Pippo e Paperino.

Per l'occasione è previsto un appuntamento intitolato "Deep Dive into Kingdom Hearts", fissato per le 01:00 italiane del 16 agosto. L'annuncio parla di "approfondimenti dalle menti creative, dalle voci dei personaggi e da tutto ciò che si cela dietro la magia", lasciando intendere che ci sarà spazio per contenuti dietro le quinte e riflessioni sul processo creativo.