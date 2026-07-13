Kingdom Hearts sarà al D23 di Disney, possibili novità in arrivo per Kingdom Hearts 4?

Potremmo non dover attendere a lungo per nuove informazioni su Kingdom Hearts 4. Disney ha infatti annunciato che il franchise di Square Enix sarà tra i protagonisti del D23, il grande evento dedicato ai fan in cui, in passato, sono arrivati trailer e aggiornamenti sulle avventure di Sora, Pippo e Paperino.
Per l'occasione è previsto un appuntamento intitolato "Deep Dive into Kingdom Hearts", fissato per le 01:00 italiane del 16 agosto. L'annuncio parla di "approfondimenti dalle menti creative, dalle voci dei personaggi e da tutto ciò che si cela dietro la magia", lasciando intendere che ci sarà spazio per contenuti dietro le quinte e riflessioni sul processo creativo.
Spazio per qualche sorpresa sul futuro della serie?
"Unisciti a noi in un viaggio tra luce e oscurità per celebrare i 25 anni di Kingdom Hearts. Scopri come questa saga ha unito Disney, Pixar e Square Enix, con approfondimenti dalle menti creative, dalle voci dei personaggi e da tutto ciò che si cela dietro la magia", recita l'annuncio.
Come abbiamo visto, non viene menzionato direttamente Kingdom Hearts 4, ma non sono da escludersi novità sul gioco, specialmente considerando che Square Enix è tornata a parlare del gioco di recente dopo un lungo silenzio radio, con l'annuncio della versione Nintendo Switch 2 e la presentazione di un nuovo trailer durante il Nintendo Direct di giugno.
Insomma, se siete fan della serie è bene segnarsi l'appuntamento sul calendario, dato che potrebbero arrivare delle novità interessanti.